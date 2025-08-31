U napadu poginulo 11 osoba: Izrael tvrdi da je među njima i portparol Hamasa Abu Obeida

U zračnom napadu izraelske vojske koji se desio jučer na sjeveru Pojasa Gaze pogođena je stambena zgrada, pri čemu je poginulo 11 osoba, uključujući i portparola Hamasa, poznatog pod pseudonimom Abu Obeida, saopćili su izraelski zvaničnici.

Izraelske sigurnosne službe tvrde da su u napadu, koji je izveden uz podršku unutrašnje obavještajne službe Shin Bet, ubijeni pripadnici Hamasa, a da je među njima i Hudayf Samir Abdallah al-Kahlout, za kojeg navode da je pravi identitet Abu Obeide.

- Postoji određeni optimizam, smjer je pozitivan, ali oprezan - izjavio je jedan izraelski sigurnosni izvor za Kanal 12.

Demantuju navode

Međutim, Hamas je demantovao ove navode, poručivši da su vijesti o smrti njihovog glasnogovornika “dio izraelskog psihološkog rata”.

U saopćenju Hamasa navodi se da je Abu Obeida živ, te da su izraelski izvještaji lažni i neprovjereni.

Ko je Abu Obeida?

Abu Obeida je postao jedno od najprepoznatljivijih lica palestinskog oružanog otpora, iako se nikada nije javno pojavio bez maske.

Javnosti je prvi put predstavljen 2006. godine, kada je Hamas preuzeo odgovornost za otmicu izraelskog vojnika Gilada Shalita.