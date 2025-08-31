Erdoan u pratnji supruge Emine i delegacije stigao u Kinu: Priređen mu svečani doček

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan stigao je u Kinu gdje će učestvovati na 25. sastanku Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju (SCO) kao počasni gost.
Na međunarodnom aerodromu Binhai dočekali su ga kineski ministar Lei Haićao (Lei Haichao), turski ambasador u Pekingu Selčuk Unal (Selcuk Unal), kao i osoblje ambasade.
Turski predsjednik je stigao u pratnji Emine Erdoan, ministra vanjskih poslova Hakan Fidan, šefa obavještajne službe Ibrahim Kalina, te brojnih ministara i zvaničnika.
U nedjelju će prisustvovati večeri koju će prirediti kineski predsjednik Si Đinping ( Xi Jinping).
Na samitu održanom u ponedjeljak u proširenom formatu će se obratiti, te će i razgovarati sa Đinpingom i drugim liderima tokom posjete Tianjinu.
Kina i Turska dijele širok konsenzus o težnji za revitalizacijom i nacionalnim razvojem, pridruživanju utvrđenih međunarodnih normi te drugim ključnim pitanjima.