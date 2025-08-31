Erdoan u pratnji supruge Emine i delegacije stigao u Kinu: Priređen mu svečani doček

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan stigao je u Kinu gdje će učestvovati na 25. sastanku Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju (SCO) kao počasni gost.

Na međunarodnom aerodromu Binhai dočekali su ga kineski ministar Lei Haićao (Lei Haichao), turski ambasador u Pekingu Selčuk Unal (Selcuk Unal), kao i osoblje ambasade.