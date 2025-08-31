Bez primirja: Novi izraelski napadi u Libanu i Siriji

Izraelsko ratno zrakoplovstvo nastavilo je s napadima na ciljeve u Siriji i Libanu, time su potvđene sumnje da Izrael nema namjeru poštovati primirja.

Na jugu Libana, u zračnim udarima pogođeno je nekoliko objekata. IDF ih je okarakterisao kao podzemna vojna skladišta pokreta Hezbolah.

Izraelska vojska najavljuje nove napade na Hezbolah i to samo dva dana nakon usvajanja rezolucije od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda- kojom se okončava djelovanje UNIFIL-a, najdugovječnije mirovne misije UN-a koja je pokrenuta 1978. godine.