Njemački grad Altena je većim prilivom migranata pokušao oživjeti zajednicu, ali su problemi ostali

Prije deset godina, dok se Njemačka suočavala s prilivom više od milion migranata, mali grad Altena vidio je priliku da preokrene višegodišnji pad stanovništva i ekonomski nazadak.

Industrijski grad u zapadnoj Njemačkoj dospio je na njemačke naslovnice 2015. godine kada se dobrovoljno obavezao primiti 100 migranata više od propisanog, postavši primjer obećanja kancelarke Angele Merkel: "Wir schaffen das" – "Mi to možemo".

Čarobno rješenje

Iako su koristi bile vidljive za obje strane, troje sadašnjih i bivših zvaničnika grada reklo je Rojtersu da migracija nije čarobno rješenje. Uz pomoć stanovnika koji su se organizirali da podrže nove migrante, mnogi su pronašli domove i počeli doprinositi lokalnoj ekonomiji, rekli su zvaničnici.

No, neki su se preselili u veće gradove, koji nude više mogućnosti za obrazovanje i posao. Drugi su se mučili da prevaziđu jezičke i kulturne barijere, što je dodatno povećalo troškove socijalne pomoći u gradu koji bilježi porast starije populacije, dodali su.

Sada se lokalno stanovništvo žali da je broj izbjeglica i tražilaca azila postao prevelik. Rezultati nedavnih izbora pokazuju rastuću podršku antiimigrantskoj stranci Alternativa za Njemačku (AfD), potaknutoj frustracijom zbog rasta troškova života i propadajuće infrastrukture.

- Čaša je napola puna, napola prazna - rekao je Tomas Lajbig (Thomas Liebig), istraživač koji se bavi migracijama, a koji je doprinio izvještaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) 2018. o Alteninim naporima da integriše izbjeglice.

- Mnoge izbjeglice su našle posao, ali socijalna kohezija još uvijek zaostaje - navedeno je.

Industrijsko središte

Smješten među slikovitim i šumovitim brdima, Altena je industrijsko središte još od srednjeg vijeka. Riječki grad opisuje se kao mjesto odakle je krenula proizvodnje žice. No lokalni željeznički pogoni su se posljednjih decenija borili da ostanu konkurentni, što je dovelo do gubitka trećine radnih mjesta, rekao je za Rojters bivši gradonačelnik Andreas Holštejn (Andreas Hollstein).

Samo je snažno automatizirani sektor čelične žice preživio. Do 2015. godine Altena je bio jedan od najbrže opadajućih gradova u zapadnoj Njemačkoj s oko 17.000 stanovnika, što je malo više od polovine broja iz 1970-ih, prema podacima Svjetske banke.

Otežano održavanje usluga

Smanjena poreska osnovica štetila je gradskim finansijama, otežavajući održavanje osnovnih usluga, rekli su zvaničnici. Škole su zatvarane jer nije bilo dovoljno učenika da popune učionice. Kada je Holštejn predložio primanje više izbjeglica i tražilaca azila nego što je bilo predviđeno za grad, 270 osoba 2015., postojala je velika podrška članova gradskog vijeća.

- Primanje porodica značilo je da možemo popuniti prazne stanove, ponovo otvoriti učionice i unijeti novi život u grad - rekla je Anete Veseman (Anette Wesemann), Altenina povjerenica za integraciju.

- Bilo je to win-win rješenje - dodala je.

U grad su dolazili valovi migranata, koji su bili radno sposobni, uključujući Italijane i Turke, zaposlene 1960-ih u fabrikama. Dakle, lokalno stanovništvo je bilo naviklo živjeti pored komšija s različitim kulturama i jezicima, rekao je Holštejn.