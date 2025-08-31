Peskov: Evropa ometa Trampove napore za postizanje mira u Ukrajini

Kremlj smatra da evropske sile koče napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne mir u Ukrajini, te poručuje da će Rusija nastaviti vojne operacije dok ne uoči stvarne znakove spremnosti Kijeva na pregovore, prenosi Hina.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za državne medije da "evropska ratna strana nastavlja ometati američke i ruske pokušaje rješavanja pitanja Ukrajine".

– Spremni smo riješiti problem političkim i diplomatskim sredstvima – rekao je Peskov.

– Ali zasad ne vidimo reciprocitet od Kijeva. Stoga ćemo nastaviti specijalnu vojnu operaciju.

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, nakon osam godina sukoba u Donbasu između proruskih separatista i ukrajinskih snaga.

Sjedinjene Države procjenjuju da je u ratu ubijeno ili ranjeno više od 1,2 miliona ljudi, dok Rusija trenutačno drži pod kontrolom nešto manje od petine ukrajinskog teritorija.

Evropske sile tvrde da ne vjeruju u iskrenost Putinovih namjera kada govori o miru. Iako je ruski predsjednik više puta poručio da je spreman pregovarati, naglašava da Rusija neće odustati od teritorija koje je zauzela.

Ruski ministar odbrane Andrej Belousov izjavio je u petak da ruska vojska ubrzano napreduje u Ukrajini, navodeći kako mjesečno zauzima 600 do 700 kvadratnih kilometara, što je znatno više u odnosu na 300 do 400 kilometara početkom godine.