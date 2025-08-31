Porodice izraelskih talaca: Imamo dokaz da Netanjahu sabotira mirovne pregovore

Forum porodica otetih i nestalih dobio je dokaze da vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) koči dogovor o završetku rata, protivno volji naroda, saopćila je jučer organizacija, pozivajući se na politički izvor.

"Večeras je narod Izraela dobio dodatni dokaz da Netanyahuova vlada bira beskonačni rat umjesto zatočenika, potpuno se suprotstavljajući volji naroda, iako postoji stvarna mogućnost da se zatočenici vrate kući", navode porodice, a prenosi Jerusalem Post.

Sigurnosni kabinet večeras se sastaje u Uredu premijera kako bi raspravio ofanzivu u gradu Gazi, međutim, neće raspravljati o dogovoru koji je predložen za oslobađanje zatočenika, piše izraelski medij.

Poziv na proteste

Forum je pozvao Izraelce da u vrijeme održavanja sjednice kabineta protestuju u Jerusalemu i zahtijevaju da se razmatra postojeći okvir dogovora za okončanje rata i oslobađanje svih zatočenika.

Sinoć su održani protesti s pozivima na hitan dogovor o zatočenicima i protiv predstojeće ofanzive u Gazi, za koju izraelski mediji navode da će uključivati približno 60.000 vojnika.

"Protestanti su se okupili na Trgu za zatočenike kako bi obilježili godišnjicu ubistva šest zatočenika u zatočeništvu Hamasa, tragedije koja je pokazala kako vojni pritisak ugrožava živote zatočenika", navodi forum.

"Predsjedniče Tramp, stvori historiju"

"Predsjedniče Tramp, zovem se Gil. Ja sam američki državljanin. Moja rodica Carmel ubijena je u zatočeništvu prije godinu dana. Tada niste bili predsjednik. Niste bili tu da je spasite. Da ste tada bili predsjednik, možda bi danas bila živa", rekao je Gil Dickmann, rođak Carmele Gate.

"Ne dozvolite da vas Bibi (Netanyahu, op. a.) prevari kao što je prevario predsjednika (Joea, op. a.) Bidena. Spasite ove zatočenike, gospodine predsjedniče. Kao što ste spasili mnoge druge. Većina Izraelaca želi završiti ovaj rat. Čak i Netanyahuovi birači žele završiti rat i vratiti sve taoce kući. Nemojte dopustiti nikome da vam kaže drugačije. Završite ovaj rat sada. Dovedite ih kući sada. Predsjedniče Trump, stvorite historiju."