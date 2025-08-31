Pakistan i Armenija formalno uspostavili diplomatske odnose

Pakistan i Armenija su u nedjelju formalno uspostavili diplomatske odnose, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Islamabada.

Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar formalno je razmijenio zajedničko saopćenje sa svojim armenskim kolegom Araratom Mirzoyanom u sjevernom kineskom lučkom gradu Tianjinu, gdje njih dvojica prisustvuju samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).

- Označavajući historijski korak naprijed, oba lidera potvrdila su posvećenost principima i ciljevima Povelje Ujedinjenih nacija i razgovarala o mogućim putevima saradnje, uključujući ekonomiju, obrazovanje, kulturu i turizam - navodi se u saopćenju. Dva lidera su ponovo potvrdila želju da blisko sarađuju na bilateralnim i multilateralnim forumima kako bi postigli zajedničke ciljeve mira, napretka i prosperiteta za narode svoje dvije zemlje.

Pakistan nije uspostavio diplomatske odnose s Armenijom zbog okupacije Karabaha od strane Armenije, teritorije Azerbejdžana s kojim Islamabad ima bliske veze. Azerbejdžan je povratio većinu Karabaha tokom 44-dnevnog rata u jesen 2020. godine, koji je završen primirjem koje je posredovala Rusija, otvarajući put razgovorima o normalizaciji i demarkaciji granica.

Nakon kapitulacije separatističkih snaga u septembru 2023. godine, Azerbejdžan je uspostavio puni suverenitet nad regijom. Baku i Jerevan su postigli mirovni sporazum u martu, a ranije ovog mjeseca, lideri dvije bivše sovjetske države potpisali su sporazum o okončanju sukoba, kojim je posredovao SAD, tokom sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom.