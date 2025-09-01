Najmanje 250 mrtvih i 500 povrijeđenih u zemljotresu koji je pogodio Afganistan

Snažan zemljotres u istočnom Afganistanu, blizu granice s Pakistanom, uništio je brojna sela i prouzrokovao veliku štetu, usmrtivši najmanje 250 ljudi i povrijedivši najmanje 500 drugih, rekli su zvaničnici. Očekuje se da će se broj smrtnih slučajeva i povrijeđenih povećati kako timovi za potragu i spašavanje budu stizali u to područje, javlja AP News.

Zemljotres je kasno u nedjelju pogodio niz gradova u provinciji Kunar, blizu grada Jalalabada u susjednoj provinciji Nangahar. Epicentar jačine 6,0 stepeni po Richteru u 23:47 sati bio je 27 kilometara istočno-sjeveroistočno od grada Jalalabada u provinciji Nangarhar, saopštio je Američki geološki zavod. Bio je na dubini od samo 8 kilometara. Plići zemljotresi obično uzrokuju veću štetu.

Agencija za upravljanje katastrofama Kunara saopštila je da je najmanje 250 ljudi poginulo, a 500 povrijeđeno u okruzima Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi i Chapadare.

- Spasilačke operacije su još uvijek u toku, a nekoliko sela je potpuno uništeno. Broj žrtava i povrijeđenih se mijenja. Medicinski timovi iz Kunara, Nangarhara i glavnog grada Kabula stigli su u to područje - rekao je Sharafat Zaman, glasnogovornik ministarstva javnog zdravstva.

Rekao je da mnoga područja nisu mogla prijaviti broj žrtava i da se „očekuje da će se brojke promijeniti“ kako se budu prijavljivali smrtni slučajevi i povrede.

Obližnji Jalalabad je užurbani trgovački grad zbog blizine susjednog Pakistana i ključnog graničnog prijelaza između zemalja. Iako prema općini ima oko 300.000 stanovnika, smatra se da je njegovo metropolitansko područje mnogo veće. Većina zgrada su niske građevine, uglavnom od betona i cigle, a u okolnim područjima nalaze se kuće izgrađene od blatnih cigli i drveta. Mnoge su loše gradnje.

Jalalabad također ima značajnu poljoprivredu i uzgoj, uključujući agrume i rižu, a rijeka Kabul teče kroz grad.

Zemljotres jačine 6,3 stepena Rihterove skale pogodio je Afganistan 7. oktobra 2023. godine, nakon čega su uslijedili snažni naknadni potresi. Talibanska vlada procjenjuje da je najmanje 4.000 ljudi poginulo.

UN je dao mnogo manji broj žrtava, oko 1.500. To je bila najsmrtonosnija prirodna katastrofa koja je pogodila Afganistan u novijoj historiji.