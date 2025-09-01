SAD ukinule izdavanje viza za skoro sve Palestince

Sjedinjene Američke Države ukinule su izdavanje viza za gotovo sve osobe s palestinskom putovnicom, izvijestio je New York Times.

Ograničenja su stroža od onih koja je administracija predsjednika Donalda Trampa (Trump) ranije najavila za posjetitelje iz Gaze. Prema njima Palestinci neće moći putovati u Sjedinjene Države radi liječenja, pohađanja koledža i zbog posla, izvijestio je list pozivajući se na neimenovane dužnosnike.

State Department je prije dvije sedmice najavio da će prekinuti izdavanje viza za pojedince iz Gaze dok se provodi "potpuna" revizija, koju su osudile propalestinske grupe.