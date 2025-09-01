Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZVJEŠTAVA NYT

SAD ukinule izdavanje viza za skoro sve Palestince

Zbog ove odluke neće moći putovati u SAD radi liječenja, pohađanja koledža i zbog posla

Propalestinske grupe se usprotivile. Anadolija

Dž. R.

1.9.2025

Sjedinjene Američke Države ukinule su izdavanje viza za gotovo sve osobe s palestinskom putovnicom, izvijestio je New York Times.

Ograničenja su stroža od onih koja je administracija predsjednika Donalda Trampa (Trump) ranije najavila za posjetitelje iz Gaze. Prema njima Palestinci neće moći putovati u Sjedinjene Države radi liječenja, pohađanja koledža i zbog posla, izvijestio je list pozivajući se na neimenovane dužnosnike.

State Department je prije dvije sedmice najavio da će prekinuti izdavanje viza za pojedince iz Gaze dok se provodi "potpuna" revizija, koju su osudile propalestinske grupe.

# PALESTINA
# VIZA
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.