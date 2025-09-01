Flotila brodova koja pokušava probiti izraelsku blokadu isplovila iz Barcelone: Cilj je dostaviti humanitarnu pomoć u Gazu

Iz Barcelone je krenula flotila brodova prema Pojasu Gaze s ciljem da se probije izraelska blokada i dostavi humanitarna pomoć.

Izrael je pojačao svoju ofanzivu na grad Gazu, ograničavajući isporuke hrane i osnovnih potrepština na sjeveru palestinskog teritorija. Stručnjaci za hranu upozorili su ranije ovog mjeseca da se pola milona ljudi širom pojasa suočava s katastrofalnim razinama gladi.

Globalna flotila Sumud prevozi hranu, vodu i lijekove. Aktivisti na brodu zahtijevali su siguran prolaz kako bi dostavili prijeko potrebnu pomoć i otvaranje humanitarnog morskog koridora, navodi se u izjavi. Gotovo 23-mjesečni rat usmrtio je više od 63.000 ljudi, a najmanje 332 Palestinaca umrlo je od pothranjenosti, uključujući 124 djece, prema Ministarstvu zdravstva Gaze.

Najveći pokušaj dosad

Pomorski konvoj od oko 20 brodova i delegacija iz 44 zemlje smatra se najvećim pokušajem do sada da se probije izraelska blokada Pojasa Gaze morem, koja sada traje 18 godina. Organizatori su rekli da će im se u nadolazećim danima pridružiti još brodova iz luka u Italiji i Tunisu, na ruti od zapadnog kraja Sredozemnog mora do Pojasa Gaze.

Hiljade pristaša okupilo se na barcelonskom molu, neki od njih noseći kafije i uzvikujući "Oslobodite Palestinu!" i "Bojkotirajte Izrael!" kako bi ispratili širok raspon brodova koji su vijorili palestinske zastave, od oronulih luksuznih jahti do malih drvenih jedrilica i plovila industrijskog izgleda. Jedan od njih, Sirus, star je više od 100 godina.

Očekuje se da će oko 70 brodova sudjelovati u posljednjoj dionici putovanja, rekao je glasnogovornik flotile Saif Abukeshek za španjolsku javnu televiziju nakon polaska. Flota bi mogla stići u Gazu oko 14. ili 15. septembra, dodao je.

- Priča ovdje je o Palestini. Priča ovdje je o tome kako se ljudima namjerno uskraćuju osnovna sredstva za preživljavanje - rekla je švedska aktivistica Greta Thunberg na konferenciji za novinare.

Ona je jedna od najprepoznatljivijih osoba na ekspediciji, koju čine stotine aktivista, političara poput bivše gradonačelnice Barcelone Ade Colau i novinara.

Brodovi koji su prevozili tone humanitarne pomoći krenuli su iz italijanskog grada Genove i pridružit će se ekspediciji u nadolazećim danima.

Novi pokušaj

Nije prvi put da Thunberg ove godine pokušava doći do voda Gaze. Izrael ju je deportirao u junu kada je brod Madleen, kojim je putovala s još 11 ljudi, zaustavila izraelska vojska.

- Bilo je vrlo jasno da Izrael kontinuirano krši međunarodno pravo napadajući, nezakonito presrećući brodove u međunarodnim vodama i kontinuirano sprječavajući dolazak humanitarne pomoći - rekla je Thunberg u intervjuu za Associated Press u subotu.

Globalna Sumud flotila bit će četvrti pokušaj probijanja pomorske blokade do sada ove godine. Conscience je prvi put pokušao u maju, ali su ga napali dronovi nakon što je isplovio s Malte. Nakon broda Madleen, izraelska vojska je krajem jula zaustavila još jedan brod s pomoći, Handalu, pritvorila 21 međunarodnog aktivista i novinara te zaplijenila njegov teret, uključujući dječju formulu, hranu i lijekove, prema Koaliciji Sloboda Flotila.

Dio flotile je i bosanskohercegovački aktivista Boris Vitlčali koji se flotili pridružuje iz Italije.