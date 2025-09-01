Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ISTRAGA U TOKU

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo bivšeg predsjednika ukrajinskog parlamenta

Zelenski je rekao da je Parubijevo ubistvo bilo pažljivo isplanirano

Andrij Parubi. Facebook

Dž. R.

1.9.2025

Osumnjičeni za ubistvo bivšeg predsjednika ukrajinskog parlamenta Andrija Parubija uhapšen je, saopćio je predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski.

- Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Ihor Klimenko i šef Službe sigurnosti Ukrajine Vasilj Maliuk upravo su izvijestili o hapšenju osumnjičenog za ubistvo Andrija Parubija - rekao je Zelenski.

Napomenuo je da su potrebne istražne radnje u toku.

- Naložio sam da se dostupne informacije predstave javnosti. Zahvaljujem našim službenicima za provođenje zakona na brzom i koordiniranom radu. Sve okolnosti ovog strašnog ubistva moraju se razjasniti - naglasio je.

Potvrdio je da je osumnjičeni dao prvi iskaz.

Parubi je ubijen 30. avgusta u Lavovu. Ured glavnog tužioca izvijestio je da je nepoznati muškarac ispalio nekoliko hitaca na političara, ubivši ga na mjestu.

Napadač je pobjegao s mjesta događaja. U gradu je pokrenuta specijalna policijska operacija pod kodnim nazivom "Sirena" kako bi se locirao i uhapsio ubica.

Zelenski je rekao da je Parubijevo ubistvo bilo pažljivo isplanirano.

# UBISTVO
# UKRAJINA
# ANDRIJ PARUBIJ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.