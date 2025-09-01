Uhapšen osumnjičeni za ubistvo bivšeg predsjednika ukrajinskog parlamenta

Osumnjičeni za ubistvo bivšeg predsjednika ukrajinskog parlamenta Andrija Parubija uhapšen je, saopćio je predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski.

- Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Ihor Klimenko i šef Službe sigurnosti Ukrajine Vasilj Maliuk upravo su izvijestili o hapšenju osumnjičenog za ubistvo Andrija Parubija - rekao je Zelenski.

Napomenuo je da su potrebne istražne radnje u toku.

- Naložio sam da se dostupne informacije predstave javnosti. Zahvaljujem našim službenicima za provođenje zakona na brzom i koordiniranom radu. Sve okolnosti ovog strašnog ubistva moraju se razjasniti - naglasio je.

Potvrdio je da je osumnjičeni dao prvi iskaz.

Parubi je ubijen 30. avgusta u Lavovu. Ured glavnog tužioca izvijestio je da je nepoznati muškarac ispalio nekoliko hitaca na političara, ubivši ga na mjestu.

Napadač je pobjegao s mjesta događaja. U gradu je pokrenuta specijalna policijska operacija pod kodnim nazivom "Sirena" kako bi se locirao i uhapsio ubica.

Zelenski je rekao da je Parubijevo ubistvo bilo pažljivo isplanirano.