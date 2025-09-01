Počinje primjena novog zakona: Za vrijeđanje Putina novčane kazne

Od danas je u Rusiji na snazi novi zakon po kojem se kažnjava pretraživanje i pristup "ekstremističkim" materijalima. Zakon takođe predviđa visoke kazne za oglašavanje VPN-ova i drugih alata koji služe za zaobilaženje internet blokada, objavila je ruska državna novinska agencija RIA Novosti.

Ekstremistički materijal

Prema novim odredbama, namjerno pretraživanje materijala koji se nalaze na spisku "ekstremističkog materijala" ruske vlade, čak i uz korišćenje VPN-a, kažnjavaće se novčanom kaznom u iznosu od tri do pet hiljada rubalja.

Spisak zabranjenih materijala vodi Ministarstvo pravde, a sadržaj na njega dospijeva isključivo sudskom odlukom. Trenutno se na tom spisku nalazi oko 5,5 hiljada stavki, prenosi hrvatski Index.

Na spisku se nalazi širok spektar materijala, od djela Adolfa Hitlera do snimka na kojem preminuli ruski opozicionar Aleksej Navaljni govori da je Jedinstvena Rusija "stranka lopova i prevaranata". Zabranjen je i mim "Gej klaun Putin", kao i materijali o sajentologiji i Jehovinim svjedocima, neke pjesme ruskih repera i pank bendova.

Na spisku su i "međunarodni LGBT pokret" i kompanije poput Mete, vlasnice Facebook, Instagrama i WhatsAppa.

Zakon strogo kažnjava i oglašavanje VPN-ova te drugih alata za pristup blokiranim sajtovima. Kazne za građane iznose od 50 do 80 hiljada rubalja (530 do 850 evra), za službena lica od 80 do 150 hiljada (850 do 1600 evra), a za pravna lica od 200 do 500 hiljada rubalja (2100 do 5300 evra).

Samo širenje takvih oglasa kažnjavaće se novčanom kaznom do 500 hiljada rubalja.

Velike kazne

Vlasnicima VPN servisa koji se ogluše o nalog Roskomnadzora prijete kazne od 50 do 80 hiljada rubalja za građane, od 80 do 150 hiljada za službena lica te od 200 do 500 hiljada za pravna lica. U slučaju ponovljenog prekršaja kazna može dosegnuti i do milion rubalja, oko 10.000 evra.

Među prekršaje se ubraja i odbijanje povezivanja s državnim informacionim sistemom te neispunjavanje obaveze ograničavanja pristupa zabranjenim izvorima.

Šef u Ministarstvu digitalnog razvoja Maksut Šadajev kaže kako kazne za pretraživanje ekstremističkih materijala nisu namijenjene običnim korisnicima. Naglasio je da će organi za sprovođenje zakona morati dokazati da je osoba svjesno i namjerno tražila zabranjene informacije.

Prema njegovim riječima, takve materijale ciljano traže pristalice određenih ideologija, a zakon se ne odnosi na „dobronamjerne Ruse”.