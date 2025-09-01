Izraelski ministri kuju plan, pokušat će zatvoriti Tunberg u terorističkim uvjetima

Švedska aktivistica Greta Tunberg (Thunberg) krenula je sa najvećom flotilom dosad prema Gazi, a izraelski ministri izrađuju planove za pritvaranje u "terorističkim uvjetima".
Tunberg su se pridružili i Liam Kaningam (Cunningham), glumac iz Igre prijestolja, i Ada Colau, bivša gradonačelnica Barcelone, na onome što su nazvali "najvećom misijom solidarnosti" u historiji.
No, Itamar Ben-Gvir, izraelski ministar nacionalne sigurnosti, planira predstaviti Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu) plan za pritvaranje aktivistica u teškim "terorističkim" uvjetima u pritvorskim centrima za žene Ktzi'ot i Damon, prema Israel Hayomu, jednim od najvećih izraelskih novina.
Plan također uključuje zapljenu desetaka plovila i njihovo korištenje za uspostavu "pomorskih snaga za policijske operacije".
Israel Hayom citirao je osobe bliske Ben-Gviru koje su rekle: "Nakon nekoliko sedmica u Ktzi'otu i Damonu, požalit će zbog vremena kada su stigli ovdje. Moramo eliminirati njihov apetit za još jedan pokušaj".
Uoči polaska iz luke Barcelona, Tunberg je za Iranian Press TV rekla da su flotile imale za cilj "dostaviti humanitarnu pomoć i razbiti izraelsku ilegalnu opsadu Gaze te otvoriti humanitarni koridor za narod".
Rekla je da se više od 26.000 ljudi prijavilo za pridruživanje misiji razbijanja opsade Gaze.
- Ovaj projekt dio je globalnog ustanka ljudi koji se bore... kada naše vlade ne uspiju ući u borbu, narod će zauzeti njihovo mjesto, a njihova zvjerstva i njihovo suučesništvo u genocidu u Gazi upravo sada, nije nešto što možemo prihvatiti - kazala je.
Očekuje se da će Izrael zaustaviti flotile mnogo prije nego što stignu do obala Gaze.