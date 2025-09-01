Izraelski ministri kuju plan, pokušat će zatvoriti Tunberg u terorističkim uvjetima

Švedska aktivistica Greta Tunberg (Thunberg) krenula je sa najvećom flotilom dosad prema Gazi, a izraelski ministri izrađuju planove za pritvaranje u "terorističkim uvjetima".

Tunberg su se pridružili i Liam Kaningam (Cunningham), glumac iz Igre prijestolja, i Ada Colau, bivša gradonačelnica Barcelone, na onome što su nazvali "najvećom misijom solidarnosti" u historiji.

No, Itamar Ben-Gvir, izraelski ministar nacionalne sigurnosti, planira predstaviti Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu) plan za pritvaranje aktivistica u teškim "terorističkim" uvjetima u pritvorskim centrima za žene Ktzi'ot i Damon, prema Israel Hayomu, jednim od najvećih izraelskih novina.

Plan također uključuje zapljenu desetaka plovila i njihovo korištenje za uspostavu "pomorskih snaga za policijske operacije".

Israel Hayom citirao je osobe bliske Ben-Gviru koje su rekle: "Nakon nekoliko sedmica u Ktzi'otu i Damonu, požalit će zbog vremena kada su stigli ovdje. Moramo eliminirati njihov apetit za još jedan pokušaj".

Uoči polaska iz luke Barcelona, ​​Tunberg je za Iranian Press TV rekla da su flotile imale za cilj "dostaviti humanitarnu pomoć i razbiti izraelsku ilegalnu opsadu Gaze te otvoriti humanitarni koridor za narod".

Rekla je da se više od 26.000 ljudi prijavilo za pridruživanje misiji razbijanja opsade Gaze.

- Ovaj projekt dio je globalnog ustanka ljudi koji se bore... kada naše vlade ne uspiju ući u borbu, narod će zauzeti njihovo mjesto, a njihova zvjerstva i njihovo suučesništvo u genocidu u Gazi upravo sada, nije nešto što možemo prihvatiti - kazala je.

Očekuje se da će Izrael zaustaviti flotile mnogo prije nego što stignu do obala Gaze.