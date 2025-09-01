Izrael planira mobilizirati dodatnih 60.000 rezervista: Nova operacija u Gazi počinje u naredne dvije sedmice

Ratni kabinet Izraela odlučio je pokrenuti postupak mobilizacije dodatnih 60.000 rezervista kao uvod u nove operacije u Pojasu Gaze.

Prema planu, mobilizacija će se izvoditi tokom naredna dva dana pri čemu bi nova operacija na grad Gaza trebala započeti za dvije sedmice.

Ovakav ishod ukazuje da su svi članovi vlade kao članovi ratnog kabineta, odbacili svaki vid sporazuma o Pojasu Gaze pri čemu je načelnik generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir uprkos negodovanjima podržao planove operacije.

Nova ofanziva dolazi nakon što su nedavno objavljeni dokumenti izraelske vojske u kojima se navode rezultati izraelske vojske u operaciji Gideon.

U dokumentu se priznaje da je izraelska vojska počinila "sve moguće greške" u vođenju rata, uz napomenu da vojnim operacijama nedostaje jasan vremenski okvir.