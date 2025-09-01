Avion u kojem je bila Fon der Lajen prisilno sletio: Rusi se sumnjiče za ometanje GPS signala

Navigacijske usluge na bugarskom aerodromu su onemućene zbog čega je avion predsjednice Ursule For der Lajen (Von der Leyen) prisilno sletio. Za napad ometanjem sumnjiči se Rusija.

Avion koji je prevozio von der Leyen u Plovdiv u nedjelju poslijepodne ostao je bez elektroničkih navigacijskih pomagala dok se približavao gradskoj zračnoj luci, što se, prema riječima triju dužnosnika informiranih o incidentu, tretira kao ruska operacija ometanja.

- Cijeli GPS na području zračne luke se ugasio. To je bilo neporecivo ometanje - rekao je jedan od dužnosnika. Nakon što je sat vremena kružio oko aerodroma, pilot aviona donio je odluku o ručnom slijetanju koristeći analogne karte, dodali su.

Bugarska uprava za zračni promet potvrdila je incident u izjavi za Financial Times.

Takozvano GPS ometanje i lažiranje, koje iskrivljuje ili sprječava pristup satelitskom navigacijskom sistemu, tradicionalno su koristile vojne i obavještajne službe za dobranu osjetljivih lokacija, ali ga sve više koriste zemlje poput Rusije kao sredstvo za ometanje civilnog života.

Vlade EU upozorile su da rastuće GPS ometanje za koje se krivi Rusija riskira da izazove veliku zračnu katastrofu, u biti zasljepljujući komercijalne avione tokom leta.

Incidenti ometanja GPS-a značajno su porasli u Baltičkom moru i istočnoeuropskim državama blizu Rusije posljednjih godina, utječući na avione, brodove i civile koji koriste uslugu za svakodnevnu navigaciju.

Fon der Lajen letjela je iz Varšave u bugarski grad kako bi se sastala s premijerom te zemlje Rosenom Željazkovim i obišla fabriku municije.