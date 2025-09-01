Netanjahu odbacio sporazum s Hamasom o oslobađanju talaca

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) kazao je da sporazum s Hamasom o oslobađanju talaca nije na stolu.

Prema izvještajima, tokom šestosatne sjednice kabineta, ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir insistirao je na zvaničnom glasanju protiv prihvatanja bilo kakvih djelimičnih okvira za sporazum.

Na to je Netanjahu odgovorio kako nema potrebe za glasanjem.

- To nije na stolu - kazao je Netanjahu.

Izvještaji citiraju Netanjahua koji je tokom sastanka rekao da ga je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp (Trump) pozvao da ne prihvata nikakve djelimične sporazume s Hamasom i da se umjesto toga protiv njih bori "punom snagom".

Prije sastanka kabineta za sigurnost, vijesti Kanala 12 su, pozivajući se na neimenovane izvore, rekle da Tramp povećava pritisak na Netanjahua da brže krene ka porazu Hamasa, nakon što je izgubio vjeru u efikasnost prekida vatre i pregovora o oslobađanju talaca.