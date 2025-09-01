Tramp se oglasio nakon jezivih tvrdnji na mrežama: Korisnici X-a spekulisali o njegovoj smrti, on je objavio ovih 7 riječi

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je da "nikada nije bio u boljoj formi", nakon što su se tokom vikenda pojavile glasine o njegovom zdravstvenom stanju zbog privremenog povlačenja iz javnosti.
- Nikada se nisam bolje osjećao u životu - napisao je Tramp u objavi kojom je odgovorio na komentare jednog korisnika koji je ismijavao fizičko stanje bivšeg predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden), dodajući da "mediji polude ako se Tramp ne pojavi 24 sata".
Spekulacije su se pojavile jer Tramp nije viđen javno od sredine prošle sedmice, a raspored mu je bio prazan tokom vikenda, prenosi Independent.
Dodatnu pažnju izazvala je i izjava potpredsjednika SAD Džej Dija Vensa (J. D. Vance) za USA Today u kojoj je rekao da je "spreman da preuzme predsjedničku funkciju u slučaju tragedije", ali i da je Tramp "u izuzetno dobrom zdravstvenom stanju".
U subotu su pitanja poput "Gdje je Donald Tramp?" bila među najtraženijim pojmovima na Google-u, a tema je bila i u trendu na mreži X.
Ipak, Tramp je potom fotografisan kako ide ka svom golf terenu u Virdžiniji, a proteklog vikenda objavio je desetine postova na svojoj društvenoj mreži, uključujući tvrdnje da je Vašington sada "zona bez kriminala", poziv da se ukinulo glasanje poštom, ali i bizaran napad na radnika Bele kuće zbog navodne štete u ružičnjaku, navodi britanski list.
Ranije ove godine, pojavile su se fotografije natečenih članaka i modrica na njegovim rukama, što je izazvalo dodatne sumnje o zdravlju predsjednika.
Bijela kuća je u julu potvrdila da je Trampu dijagnostikovana hronična venska insuficijencija, uobičajeno stanje kod starijih osoba koje otežava protok krvi iz nogu ka srcu.
Tramp, koji sada ima 79 godina, planira da se kandiduje za još jedan mandat 2028. godine.