Tramp se oglasio nakon jezivih tvrdnji na mrežama: Korisnici X-a spekulisali o njegovoj smrti, on je objavio ovih 7 riječi

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je da "nikada nije bio u boljoj formi", nakon što su se tokom vikenda pojavile glasine o njegovom zdravstvenom stanju zbog privremenog povlačenja iz javnosti.

- Nikada se nisam bolje osjećao u životu - napisao je Tramp u objavi kojom je odgovorio na komentare jednog korisnika koji je ismijavao fizičko stanje bivšeg predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden), dodajući da "mediji polude ako se Tramp ne pojavi 24 sata".

Spekulacije su se pojavile jer Tramp nije viđen javno od sredine prošle sedmice, a raspored mu je bio prazan tokom vikenda, prenosi Independent.

Dodatnu pažnju izazvala je i izjava potpredsjednika SAD Džej Dija Vensa (J. D. Vance) za USA Today u kojoj je rekao da je "spreman da preuzme predsjedničku funkciju u slučaju tragedije", ali i da je Tramp "u izuzetno dobrom zdravstvenom stanju".