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TRAGIČAN DOGAĐAJ

Osumnjičeni za atentat na Parubija rekao da je bio na vezi s Rusima: Nudili mu tijelo sina za ubistvo

Iako se svi elementi slučaja još provjeravaju, policija navodi da veza s Rusijom u ovom slučaju zaista postoji, te da zločin nikako nije bio slučajan

Andri Parubi. Facebook

A. O.

1.9.2025

Osoba osumnjičena za ubistvo ukrajinskog političara Andrija Parubija (Andriy Parubiy) tokom prvog policijskog ispitivanja ispričala je da je bila u kontaktu s predstavnicima Rusije.

Prema iskazu koji je dao, njegov sin, koji je služio u Oružanim snagama Ukrajine, nestao je 2023. godine na Bahmutskom frontu. Nakon tog tragičnog događaja, počeo je da prati ruske grupe na društvenim mrežama, s nadom da će pronaći informacije o sinu.

Navodno mu preminuo sin

S vremenom, stupio je u komunikaciju s ruskim predstavnicima. Prema izvještaju koji donosi Ukrajinska Pravda, oni su mu navodno rekli da je njegov sin preminuo.

U tim razgovorima, ruski sagovornici su, prema njegovim riječima, opravdavali ruske vojne poteze u ratu protiv Ukrajine, dok su za izbijanje sukoba krivicu prebacivali na ukrajinske vlasti.

Lično ga poznavao 

Osumnjičeni je tokom daljnje komunikacije otkrio da živi u Lavovu, te da lično poznaje Andrija Parubija, bivšeg predsjedavajućeg ukrajinskog parlamenta. U narednim koracima, kako tvrde istražitelji, počeo je da priprema atentat.

Nabavio je oružje, bicikl i motociklističku kacigu, koristio lažnu dokumentaciju kako bi kupio automobil, i počeo da prati kretanje političara.

Lokalni mediji prenose da su mu ruski posrednici navodno obećali da će mu predati tijelo sina – ali samo ako ubije jednog od istaknutih ukrajinskih političara.

Iako se svi elementi slučaja još provjeravaju, policija navodi da veza s Rusijom u ovom slučaju zaista postoji, te da zločin nikako nije bio slučajan ili neplanski.

Andrij Parubij ubijen je 30. avgusta u Lavovu, kada je napadač ispalio više hitaca, a zatim pobjegao s mjesta događaja.

# LAVOV
# RUSIJA
# ANDRIY PARUBIY
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