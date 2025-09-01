Osumnjičeni za atentat na Parubija rekao da je bio na vezi s Rusima: Nudili mu tijelo sina za ubistvo

Osoba osumnjičena za ubistvo ukrajinskog političara Andrija Parubija (Andriy Parubiy) tokom prvog policijskog ispitivanja ispričala je da je bila u kontaktu s predstavnicima Rusije.

Prema iskazu koji je dao, njegov sin, koji je služio u Oružanim snagama Ukrajine, nestao je 2023. godine na Bahmutskom frontu. Nakon tog tragičnog događaja, počeo je da prati ruske grupe na društvenim mrežama, s nadom da će pronaći informacije o sinu.

Navodno mu preminuo sin

S vremenom, stupio je u komunikaciju s ruskim predstavnicima. Prema izvještaju koji donosi Ukrajinska Pravda, oni su mu navodno rekli da je njegov sin preminuo.

U tim razgovorima, ruski sagovornici su, prema njegovim riječima, opravdavali ruske vojne poteze u ratu protiv Ukrajine, dok su za izbijanje sukoba krivicu prebacivali na ukrajinske vlasti.

Lično ga poznavao

Osumnjičeni je tokom daljnje komunikacije otkrio da živi u Lavovu, te da lično poznaje Andrija Parubija, bivšeg predsjedavajućeg ukrajinskog parlamenta. U narednim koracima, kako tvrde istražitelji, počeo je da priprema atentat.