Tramp želi formirati novu vojnu formaciju za onemogućavanje novih nuklearnih sila

Inicijativa za osnivanje specijalnih snaga čiji bi zadatak bio spriječiti države da razviju nuklearno oružje potekla je od Henrija Sokolskog (Henry Sokolski), direktora Centra za edukaciju o politici neširenja oružja (Nonproliferation Policy Education Center), koji je inspiraciju pronašao u govoru tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Nakon što su izvedeni napadi na nuklearna postrojenja u Iranu, dužnosnici iz Trampove administracije zaključili su da postoji hitna potreba za koordiniranim djelovanjem u cilju sprečavanja širenja nuklearnog naoružanja.

Cilj inicijative

Cilj inicijative je formiranje posebne vojne jedinice koja bi imala mandat za sprovođenje operacija na teritoriji zemalja koje razvijaju svoj nuklearni program u svrhu proizvodnje oružja.

Kao primjer koji se često ističe navodi se slučaj Iraka, gdje su sumnjiva postrojenja bila uništena, a potom je uveden izuzetno strog režim kontrole i inspekcija.

Međutim, uprkos naporima, brojne države su uspjele proizvesti nuklearno gorivo, čime su se svrstale među zemlje s nuklearnim kapacitetima. Nova administracija planira zaustaviti takve procese u zemljama koje teže statusu nuklearne sile.

Velika uloga

U tom kontekstu, veliku ulogu ima i diplomatija – trenutno Sjedinjene Američke Države vode pregovore sa Saudijskom Arabijom oko njenog potencijalnog povlačenja iz nuklearnog programa.

Ipak, uz diplomatske napore, nedavni napadi na iranska postrojenja dodatno su naglasili potrebu za formiranjem operativne vojne jedinice koja bi bila posvećena nuklearnoj neproliferaciji.

Planirana jedinica bi se sastojala iz dvije ključne komponente. Prva bi bila komandna struktura, u kojoj bi radili analitičari s pristupom obavještajnim podacima, uključujući informacije koje dolaze izvan uobičajenih izvora – poput onih iz Izraela i Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Operativni vojni segment

Drugi dio činio bi operativni vojni segment, opremljen sredstvima za brzu reakciju – prvenstveno bombarderima sa specijalnom penetracijskom municijom, spremnim za izvođenje udara na nuklearne ciljeve širom svijeta.

Osnivanje takvih snaga zahtijevalo bi ozbiljnu preraspodjelu resursa unutar Američke strateške komande (STRATCOM), kao i suočavanje s nizom logističkih i političkih izazova koji bi uslijedili.