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IZRAEL JE OKRUTAN

Ben-Gvir predstavio plan zaustavljanja najveće flotile prema Gazi: Aktivisti će biti zatvoreni kao teroristi

Prema izraelskom planu, svi učesnici flotile koji budu uhvaćeni bit će smješteni u zatvore namijenjene teroristima

Itamar Ben-Gvir: Predstavio plan. Platforma X

A. O.

1.9.2025

Ministar izraelske nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio je operativni plan kojim se namjerava spriječiti isplovljavanje do sada najveće međunarodne flotile koja je krenula prema Gazi.

Flotila pod nazivom "Globalna Sumud Flotila" (Global Sumud Flotilla) uključuje čak 50 brodova s aktivistima iz 44 zemlje svijeta, a prvi dio konvoja već je isplovio u nedjelju iz Barselone (Barcelona) prema Pojasu Gaze, noseći humanitarnu pomoć i međunarodne volontere koji žele probiti izraelsku pomorsku blokadu nad palestinskim teritorijem.

Plan je izložen na sastanku kojem su prisustvovali i izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu), ministar odbrane Israel Kac (Israel Katz), šef diplomatije Gideon Saar (Gideon Sa'ar) te ministar za strateška pitanja Ron Dermer (Ron Dermer).

Ben-Gvir je naglasio da, iako flotila ima deklarativno humanitarni karakter, izraelske vlasti će je smatrati "prijetnjom suverenitetu Izraela i direktnom podrškom Hamasu u Gazi".

Prema izraelskom planu, svi učesnici flotile koji budu uhvaćeni bit će smješteni u zatvore namijenjene teroristima. Bit će im uskraćene posebne pogodnosti, poput televizijskog programa, radijskog prijema ili prilagođene prehrane.

Podsjećamo, Boris Vitlačil, aktivista iz Sarajeva, učestvovat će u ovoj međunarodnoj flotili, a prema najavama, isplovit će iz Sicilije 4. septembra. Trenutno prolazi kroz obuku pred samo isplovljavanje.

# GAZA
# ZATVOR
# ITAMAR BEN-GVIR
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