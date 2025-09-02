Odron odnio najmanje 1.000 života, selo sravnjeno

U odronu koji se desio u planinama Marra u zapadnom Sudanu, poginulo je najmanje 1.000 ljudi, izvijestila je pobunjenička grupa Sudanski oslobodilački pokret/vojska (SLM/A), piše BBC News.

Višednevne obilne kiše pokrenule su odron koji je, prema saopćenju grupe, ostavio samo jednog preživjelog i "sravnio" veći dio sela Tarasin.

Pokret, koji kontrolira pogođeno područje, uputio je hitan apel za humanitarnu pomoć Ujedinjenim narodima te drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama.

Regija planina Marra postala je utočište za brojne stanovnike države Sjeverni Darfur koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove zbog rata između sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu potporu (RSF).