Američki ministar: Putin je na gnusan način pojačao napade na Ukrajinu, sve opcije su na stolu

Vladimir Putin je pojačao napade na Ukrajinu uprkos mirovnim pregovorima, a kao odgovor na to, američki ministar financija Skont Besent (Scott Bessent) kazao je sinoć za Fox News da administracija Donalda Trampa (Trump) razmatra uvođenje novih sankcija Rusiji, piše The Kyiv Independent.

- Mislim da su sve opcije na stolu. Predsjednik Putin je, od historijskog sastanka u Anchorageu, od telefonskog poziva, kada su evropski čelnici i predsjednik Zelenski bili u Bijeloj kući sljedećeg ponedjeljka, uradio suprotno od onoga što je naznačio da želi uraditi. Zapravo, on je, na gnusan, gnusan način, pojačao bombardiranje Ukrajine. Stoga mislim da su s predsjednikom Trampom sve opcije na stolu, i mislim da ćemo ih vrlo pažljivo razmotriti ove sedmice - rekao je Besent.

Ove izjave dolaze samo nekoliko sedmica nakon sastanka Trampa i Putina na Aljasci, koji je bio pokušaj postizanja mirovnog sporazuma. Od tada, Rusija je nastavila s napadima na Ukrajinu, koristeći dronove i rakete.

U strašnom napadu na Ukrajinu prije pet dana, Rusija je usmrtila 25 ljudi u Kijevu i ranila 63 osobe, uključujući 11 djece.

Američki zakonodavci već su ranije signalizirali spremnost na uvođenje oštrih sankcija ako mirovni napori propadnu. Stručnjaci su prošle sedmice za Fox News Digital izjavili kako Putin možda koristi pregovore kako bi dobio na vremenu dok nastavlja rat i pokušava izbjeći sekundarne sankcije kojima Vašington prijeti.