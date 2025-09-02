Burna sjednica izraelskog ratnog kabineta: Netanjahu se sukobio s generalima zbog Gaze

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) sukobio se s generalima na zasjedanju sigurnosnog kabineta.

Oni su ga upozorili da zauzimanje Gaze ne bi dovelo do poraza Hamasa, već do dugotrajnog i krvavog rata, uz ozbiljno pogoršanje međunarodnog položaja Izraela.

Jedinstven stav

Svi sigurnosni zvaničnici zauzeli su jedinstven stav – da se umjesto ofanzive ide ka ograničenom sporazumu o oslobađanju talaca. Prema njihovim procjenama, invazija na Gazu mogla bi potrajati i do godinu dana, koštati Izrael velikog broja života te otvoriti prostor za dodatnu destabilizaciju na Zapadnoj obali, piše Haaretz.

Čak su i pojedini ministri iz Netanjahuove stranke Likud izrazili sumnju u uspješnost vojne operacije. Ministar regionalne saradnje David Amsalem upozorio je da bi Pojas Gaze mogao postati "izraelski Vijetnam", dok je šef diplomatije Gidion Sar (Gideon Sa’ar) podsjetio da nastavak rata ozbiljno narušava ugled Izraela u svijetu.

Sar je naglasio i kontradikciju u Netanjahuovom pristupu: dok je Izrael ranije bio spreman na ograničeni sporazum, sada se tome protivi upravo u trenutku kada Hamas pokazuje spremnost da ga prihvati.

Uspostava vojne administracije

Netanjahu, međutim, ostaje dosljedan tvrdolinijaškom pristupu, naglašavajući da ima podršku američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), ali samo ako Izrael "djeluje brzo". Prema njegovim riječima, odustajanje od vojne pobjede značilo bi da Hamas otmicama diktira izraelsku politiku.

Ipak, izvori iz sigurnosnog vrha tvrde da nikada ranije nije planirana vojna operacija koja je toliko suprotna stavu vojske i obavještajnih službi. Upozoravaju da bi konačan rezultat mogao biti uspostava vojne administracije u Gazi, za šta Izrael nema kapaciteta.

Ova rasprava dolazi u trenutku kada međunarodna zajednica intenzivira inicijative za priznanje palestinske države, dok se na unutrašnjem planu Netanjahu suočava s padom podrške i predstojećim parlamentarnim izborima.