Tramp: "Izrael je nekada imao najjači lobi u Kongresu, više nije tako"

Sve veći broj Amerikanaca izražava kritike Izraelu zbog ofanzive na Gazu, a predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) je kazao da je iznenađen što izraelski nekada "najjači" lobi u Kongresu više nema isti utjecaj.

U intervjuu za Daily Caller, održanom u Ovalnom uredu u petak, a objavljenom u ponedjeljak, Tramp je rekao da je prije dvije decenije Izrael imao "najjači lobi u Kongresu, jači od bilo kojeg drugog", ali da se njegov utjecaj u međuvremenu smanjio.

- Izrael je bio najjači. Danas više nema tako snažan lobi. Nevjerovatno. Postojalo je vrijeme kada niste mogli govoriti loše o Izraelu, ako ste htjeli biti političar. Niste mogli govoriti protiv. Ali danas imate AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) i još troje, i sve te ludake, i oni su zaista promijenili stvari - dodao je, misleći na progresivne kongresmene koji su glasni kritičari američke vojne podrške Izraelu.

- Izrael je imao najjači lobi koji sam ikada vidio. Imali su potpunu kontrolu nad Kongresom, a sada nemaju. Iskreno, pomalo sam iznenađen što to vidim - rekao je Tramp.

Njegove izjave uslijedile su nakon pitanja koje se pozivalo na istraživanje Pew centra iz marta, prema kojem 53 posto odraslih Amerikanaca danas ima negativan stav prema Izraelu, u poređenju sa 42 posto u 2022. godini. U intervjuu je također istaknuto da unutar MAGA pokreta "America First" sve veći broj republikanaca izražava skepticizam prema podršci Izraelu.

Istraživanje Univerziteta Quinnipiac prošle sedmice također je pokazalo da 60 posto birača ne podržava slanje dodatne američke vojne pomoći Izraelu — što je najveći zabilježeni nivo protivljenja od napada palestinske grupe Hamas 7. oktobra 2023. Polovina ispitanika, uključujući 77 posto demokrata, smatra da Izrael u Gazi vrši genocid.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu koja se suočava s glađu.

Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) i njegovog bivšeg ministra odbrane joava Galanta (Yoav Gallant) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se, također, suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.