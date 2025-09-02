Nakon saobraćajne nesreće: Bivšem gradonačelniku Njujorka Đulijaniju bit će uručena Predsjednička medalja slobode

Bivšem gradonačelniku Njujorka Rudiju Đulijaniju (Rudy Giuliani) bit će dodijeljena Predsjednička medalja slobode, najavio je predsjednik Donald Tramp (Trump) dva dana nakon što je hospitaliziran zbog saobraćajne nesreće.

Medalja se smatra najvišim američkim civilnim odlikovanjem i tradicionalno se dodjeljuje pojedincima koji su dali uzoran doprinos prosperitetu, vrijednostima ili sigurnosti SAD, svjetskom miru ili drugim značajnim društvenim, javnim ili privatnim poduhvatima.

Tramp je u objavi na Truth Socialu opisao Đulijanija kao "najvećeg gradonačelnika u historiji Njujorka i jednako velikog američkog domoljuba".

- Detalji o vremenu i mjestu bit će naknadno objavljeni - napisao je.

Giuliani je bio gradonačelnik Njujorka od 1994. do 2001. godine i bio je poznat kao "sveamerički gradonačelnik" zbog svog odgovora na napade 11. septembra 2001. godine. Posljednjih godina radio je kao advokat podržavajući Trampove neuspješne pokušaje poništavanja rezultata američkih predsjedničkih izbora 2020. godine.