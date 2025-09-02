Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAMP NAJAVIO

Nakon saobraćajne nesreće: Bivšem gradonačelniku Njujorka Đulijaniju bit će uručena Predsjednička medalja slobode

U objavi na Truth Socialu predsjednik SAD opisao je Đulijanija kao najvećeg gradonačelnika u historiji Njujorka

Rudi Đulijani. Instagram

Dž. R.

2.9.2025

Bivšem gradonačelniku Njujorka Rudiju Đulijaniju (Rudy Giuliani) bit će dodijeljena Predsjednička medalja slobode, najavio je predsjednik Donald Tramp (Trump) dva dana nakon što je hospitaliziran zbog saobraćajne nesreće.

Medalja se smatra najvišim američkim civilnim odlikovanjem i tradicionalno se dodjeljuje pojedincima koji su dali uzoran doprinos prosperitetu, vrijednostima ili sigurnosti SAD, svjetskom miru ili drugim značajnim društvenim, javnim ili privatnim poduhvatima.

Tramp je u objavi na Truth Socialu opisao Đulijanija kao "najvećeg gradonačelnika u historiji Njujorka i jednako velikog američkog domoljuba". 

- Detalji o vremenu i mjestu bit će naknadno objavljeni - napisao je.

Giuliani je bio gradonačelnik Njujorka od 1994. do 2001. godine i bio je poznat kao "sveamerički gradonačelnik" zbog svog odgovora na napade 11. septembra 2001. godine. Posljednjih godina radio je kao advokat podržavajući Trampove neuspješne pokušaje poništavanja rezultata američkih predsjedničkih izbora 2020. godine.

# DONALD TRUMP
# RUDY GIULIANI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.