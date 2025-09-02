U ruskim napadima na Bilu Crkvu stradala jedna osoba, više povrijeđenih

Nakon ruskog napada dronom na ukrajinski grad Bila Crkva, izbio je požar u kojem je jedna osoba poginula, a nekoliko povrijeđeno, rekao je v. d. šefa lokalnog gradskog vijeća, Volodimir Vovkotrub.

- Drugu noć zaredom, naselje Bila Crkva je pod napadom neprijateljskih dronova. Kao rezultat toga, izbio je požar. Nažalost, ima povrijeđenih i poznat je jedan smrtni slučaj - rekao je on.

Prema riječima zvaničnika, sve nadležne službe rade na otklanjanju posljedica napada, a mještanima je naloženo da zatvore prozore i ostanu mirni, prenosi Ukrinform.

Lokalni vojni komandant Nikola Kalašnik rekao je da je tijelo preminulog muškarca pronađeno tokom gašenja požara u garaži koja je bila pogođena u napadu.

- U gradu se bilježe oštećenja na zastakljenju višespratnih zgrada, požari na teritoriji garažne zadruge i u prostorijama komercijalnih i industrijskih preduzeća - dodao je on.