Prekriveni prašinom i nijemi od šoka: Afganistanska sela u ruševinama nakon razornog zemljotresa

Neposredno prije ponoći u nedjelju, Matiullah Shahab se probudio i osjetio kako se njegova kuća u udaljenoj afganistanskoj provinciji Kunar trese. Zemljotres jačine 6,0 stepeni pogodio je istočni Afganistan, usmrtivši najmanje 800 ljudi, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija, piše BBC.

Kopao grobove

Iako je epicentar zemljotresa bio udaljen 16 kilometara, cijelo Shahabovo selo Asadabad se zatreslo. 23 člana njegove porodice istrčali su iz svojih soba, plašeći se da će se zidovi srušiti na njih, te su cijelu noć proveli budni u dvorištu.

- Svi smo bili uplašeni - kazao je on.

Najviše pogođena područja bila su provincije Nangarhar i Kunar, ali se zemljotresa osjetio čak i u Kabulu i u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu. Kada je svanulo, Matiullah, novinar freelancer i aktivista za ljudska prava, krenuo je od svoje kuće prema udaljenom planinskom području u epicentru potresa.

Kaže da je morao ostaviti automobil i hodati dva sata prije nego što je stigao do najteže pogođenih sela jer je put bio blokiran kamenjem. U selu Andarlachak zatekao je nekoliko djece koju su ljekari zbrinjavali na ulici. Dvoje mališana ležalo je zajedno na nosilima s modricama na prsima i licu. Druga djeca bila su umotana u bijela platna. Samo u tom selu poginulo je 79 ljudi.

- Vidio sam mnogo mrtvih tijela i osjetio još 17 naknadnih zemljotresa - rekao je Matiullah za BBC.

Pomagao je mještanima da kopaju grobove za mnoge koji su stradali.

- Sela koja sam posjetio bila su uništena - kaže. Jedan čovjek mu je rekao da su mu supruga i četvero djece poginuli. Ali većina ljudi je bila previše u šoku da bi išta govorila.

- Lica su im bila prekrivena prašinom, a svuda je vladao muk. Bili su poput robota, niko nije mogao govoriti o tome - dodaje.

Nepristupačni tereni

Zbog blokiranih puteva, spasilačke operacije talibanske vlade oslanjaju se na helikoptere kako bi stigle do planinskih sela. No, zbog nepristupačnog terena neka mjesta su i dalje odsječena, dok stižu izvještaji da ljudi umiru pod ruševinama čekajući spasioce.

Matiullah kaže da su volonteri pokušavali spasiti zatrpane ljude, te da je vidio kako su dvije žene izvučene iz srušene kuće.

- Izvukli su ih povrijeđene i sada su u bolnici - kaže on. Nije mu bilo dozvoljeno fotografisati spasilačku operaciju jer talibani ne dozvoljavaju snimanje žena.

Mnogi stanovnici sada spavaju na otvorenom i potrebni su im šatori, dodaje Matiullah.