Muškarac osumnjičen za krađu Lego kockica u vrijednosti od 250.000 dolara

Muškarac iz Australije se suočava s optužbama za krađu nakon što je policija otkrila "značajnu" kolekciju Lego kockica i igračaka vrijednu 250.000 dolara, navodno ukradenih iz robnih kuća.

Oko 2.500 predmeta, uključujući 1.700 neotvorenih kutija Lego kockica, pronađeno je kada je policija Južne Australije u subotu izvršila raciju u kući u Royal Parku.

Zaplijenjena roba, za koju policija kaže da je trebala biti prodana putem internetom bila je najveća zaplijenjena tokom operacije usmjerene na krađu u maloprodaji u državi, i toliko velika da su pozvani dodatni policajci da pomognu u uklanjanju plijena, koji je napunio tri kamiona, piše BBC.

Četrdesetjednogodišnji muškarac pojavit će se pred Prekršajnim sudom u Port Adelaideu 30. septembra.

Osim Lego kockica, među ukradenim predmetima bili su i plišane igračke, vodeni pištolji i kamioni s igračkama marki kao što su Pokémon, Barbie, Hello Kitty i Thomas the Tank Engine.

Rekao je da operacija, u kojoj trgovine udružuju snage s policijom kako bi uhvatile navodne lopove, cilja na višestruke prekršitelje, kao i na one koji koriste nasilje i prijetnje prilikom krađe.

Budući da se vjerovalo da su ukradeni predmeti bili namijenjeni online prodaji, policija je pozvala potrošače da ne kupuju jeftinu robu s interneta.

Maloprodajni kriminal širom svijeta je porastao posljednjih godina, a istraživanje je pokazalo da su izvještaji trgovaca na malo o krađi kupaca u Velikoj Britaniji porasli za 3,7 miliona na 20,4 miliona u 12 mjeseci do septembra 2024. godine, što je trgovce koštalo procijenjenih 2 milijarde funti.