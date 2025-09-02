Američki ambasador: Pažljivo pratimo situaciju u RS i Srbiji, Tramp neće prihvatiti sastanak zbog jačanja pozicije

Američki ambasador pri NATO, Metju G. Vitaker (Matthew G. Whitaker) govorio je na jednom od panela Bledskog strateškog foruma te tom prilikom kazao da SAD s posebnom pažnjom prate razvoj događaja u Srbiji i entitetu Republika Srpska.

Naglasio je da je cilj spriječiti svaki scenario koji bi mogao prerasti u regionalni sukob.

- Vrlo pažljivo pratimo sve što se dešava i u Republici Srpskoj i u Srbiji. Trenutno se fokusiramo na to da situacija ne preraste u potencijalni regionalni konflikt. Istovremeno, ovo je još jedno mjesto gdje nastojimo osigurati da naši saveznici u NATO-u budu spremni, voljni i sposobni pružiti sigurnosne snage ili politički pritisak kako bi se očuvala stabilnost na Zapadnom Balkanu - rekao je Vitaker.

Naglasio je da stabilnost regiona ostaje važan cilj ne samo za Sjedinjene Američke Države, nego i za evropske partnere u okviru NATO-a, koji imaju obavezu zajedničkog djelovanja u kriznim situacijama.

Na pitanje da li bi američki predsjednik Donald Tramp (Trump) mogao održati susret s Aleksandrom Vučićem ili Miloradom Dodikom, ambasador Vitaker je naglasio da o takvim sastancima nema nikakvih najava, ali da bi se o njima moglo govoriti ukoliko bi postojala jasna korist za mir i stabilnost.

- Predsjednik Tramp zaista ima jedinstvenu sposobnost da razgovara s ljudima, da podigne telefon, da vodi razgovore s različitim svjetskim liderima i da iskoristi utjecaj predsjedništva Sjedinjenih Država i moć američke države kako bi unaprijedio interese mira, demokratije, stabilnosti i ekonomskih prilika - kazao je Vitaker.

Dodao je da Tramp, ukoliko bi odlučio da se sastane s Vučićem ili Dodikom, to ne bi učinio kako bi pomogao nekome da učvrsti vlastitu političku poziciju.

- On je vrlo realan i ima duboko razumijevanje kako se svi ovi lideri i pitanja uklapaju u širu sliku. Ako bi se odlučio na takav susret, onda bi to bilo zato što vjeruje da postoji prilika da se unaprijedi agenda koju sam spomenuo. Ali on sigurno neće prihvatiti sastanak s ciljem jačanja političkog položaja bilo kojeg lidera. To nije ono što predsjednik Tramp radi - naglasio je američki ambasador.

Vitaker je opisao Trampa kao "trgovca i mirotvorca" čija je politika fokusirana na rezultate i stvaranje prilika za napredak.

- Ako postoji mogućnost da se unaprijede američke vrijednosti i interesi, tada bi mogao pristati na susret. Ali ponavljam, ja ovdje nisam da najavim bilo kakve predstojeće sastanke ni sa srbijanskim rukovodstvom ni s predstavnicima Republike Srpske - zaključio je.