Madrid domaćin najvećeg svjetskog kardiološkog skupa – ESC Kongres 2025 i Svjetski kongres kardiologije

Španska prijestolnica Madrid ovih dana je epicentar globalne kardiologije. Više od 33.000 kardiologa, istraživača i zdravstvenih profesionalaca iz svih krajeva svijeta okupilo se na ESC Kongresu 2025, koji se ove godine održava zajedno sa World Congress of Cardiology (WCC). Riječ je o najvećem svjetskom događaju posvećenom zdravlju srca, inovacijama i napretku u liječenju kardiovaskularnih bolesti. Kraljevska podrška Posebnu pažnju izazvala je posjeta španskog kralja Felipea VI, koji je obišao kongresni centar i obratio se učesnicima. U svom govoru istaknuo je važnost međunarodne saradnje u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti i naglasio ponos što Madrid i Španija imaju priliku biti domaćini ovako značajnog skupa.

Okupio se veliki broj stručnjaka . Ustupljena fotografija Okupio se veliki broj stručnjaka . Ustupljena fotografija

Nove smjernice Tokom kongresa predstavljeno je pet novih dokumenata smjernica koji će oblikovati buduću kliničku praksu u Evropi i svijetu. Među njima se posebno izdvajaju: • ESC/EACTS Smjernice za liječenje bolesti srčanih zalistaka (2025) • ESC Smjernice za miokarditis i perikarditis (2025) • ESC Smjernice za kardiovaskularne bolesti u trudnoći (2025) • Ažurirane smjernice za dislipidemije (focused update) • Konsenzus o mentalnom zdravlju i kardiovaskularnim bolestima Uloga Bosne i Hercegovine Bosna i Hercegovina ima zapaženu ulogu na ovogodišnjem kongresu. Prof. dr. Nabil Naser iz Sarajeva nastupa kao moderator i predsjedavajući u nekoliko sesija posvećenih hroničnoj srčanoj slabosti i komorbiditetima, te predstavlja vlastito istraživanje o utjecaju SGLT2 inhibitora na sniženje mokraćne kiseline kod pacijenata sa HFrEF. - Prisustvo naših stručnjaka na ovako prestižnom događaju dokaz je da se i u Bosni i Hercegovini radi vrhunska nauka i prati evropski ritam razvoja kardiologije - istaknuo je dr. Naser. Osim naučnog dijela, prof. Naser je imao priliku sastati se sa kolegama iz svih kontinenata svijeta, razmijeniti iskustva i uspostaviti nove profesionalne kontakte koji će otvoriti prostor za buduće saradnje. Posebno emotivan trenutak bio je kada je objavljeno da jedna od velikih kongresnih sala nosi naziv 'Sarajevo', čime je glavni grad BiH uvršten među simbole svjetske kardiologije.

Obratio se prof. dr. Nabil Naser . Ustupljena fotografija Obratio se prof. dr. Nabil Naser . Ustupljena fotografija

Networking i međunarodna saradnja Tokom kongresa, prof. dr. Naser se sastao sa kolegama iz svih krajeva svijeta, uključujući i poznatog svjetskog eksperta dr. Mani Vannana, sa kojim je razmijenio iskustva i razgovarao o najnovijim dostignućima u kardiologiji.

Prof. dr. Nabil Naser sa poznatim svjetskim ekspertom dr. Mani Vannanom . Ustupljena fotografija Prof. dr. Nabil Naser sa poznatim svjetskim ekspertom dr. Mani Vannanom . Ustupljena fotografija

Globalni značaj ESC Kongres i WCC u Madridu potvrđuju da je borba protiv kardiovaskularnih bolesti i dalje svjetski prioritet, jer su upravo bolesti srca i krvnih sudova i dalje vodeći uzrok smrti u svijetu. Novi rezultati istraživanja, inovativne terapije i multidisciplinarni pristupi koji se predstavljaju u Madridu imaju direktan utjecaj na milione pacijenata.