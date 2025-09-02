Donald Tramp večeras se obraća javnosti: Predsjednik nije želio otkriti o čemu će govoriti

Obraćanje je zakazano za večeras u 20 sati po našem vremenu. Još nije poznato o čemu će predsjednik govoriti.

Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prije tri dana podsjetio da je američki predsjednik Moskvi dao "par sedmica" da napravi korake u pregovorima, uključujući dogovor o bilateralnom sastanku s Ukrajinom, prije nego što se ponovno vrati ideji o sankcijama. Taj dvosedmični rok je istekao jučer.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov 22. avgusta rekao je da će se Vladimir Putin sastati s Volodimirom Zelenskim tek nakon što se pripremi "program summita" i da takvih planova zasad nema.