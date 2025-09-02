Donald Tramp večeras se obraća javnosti: Predsjednik nije želio otkriti o čemu će govoriti

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) najavio je obraćanje iz Ovalnog ureda Bijele kuće.
Obraćanje je zakazano za večeras u 20 sati po našem vremenu. Još nije poznato o čemu će predsjednik govoriti.
IZ OVALNOG UREDA
Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prije tri dana podsjetio da je američki predsjednik Moskvi dao "par sedmica" da napravi korak
Donald Tramp. Pool / AP
Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) najavio je obraćanje iz Ovalnog ureda Bijele kuće.
Obraćanje je zakazano za večeras u 20 sati po našem vremenu. Još nije poznato o čemu će predsjednik govoriti.
Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prije tri dana podsjetio da je američki predsjednik Moskvi dao "par sedmica" da napravi korake u pregovorima, uključujući dogovor o bilateralnom sastanku s Ukrajinom, prije nego što se ponovno vrati ideji o sankcijama. Taj dvosedmični rok je istekao jučer.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov 22. avgusta rekao je da će se Vladimir Putin sastati s Volodimirom Zelenskim tek nakon što se pripremi "program summita" i da takvih planova zasad nema.
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