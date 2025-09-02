Brent Sandler: Odluke bivšeg rukovodstva United Grupe bile motivirane političkim interesima, nezavisnost N1 i Nove S dovedene u pitanje

Brent Sandler, bivši novinar CNN-a, Brent Sadler, govorio je za hrvatski Nacional i tom prilikom kazao da su odluke prethodnog rukovodstva United Grupe bile motivisane političkim interesima, što po njegovom mišljenju dovodi u pitanje nezavisnost televizijskih kuća N1 i Nova S.

Sadler je istaknuo kako novinari ne mogu biti istinski nezavisni ukoliko su podložni vanjskim utjecajima, uključujući pritiske samih vlasnika. Naglasio je da je za tačno i nepristrano izvještavanje nužno da novinari budu zaštićeni – pa i od korporativnog vrha.

- N1 i Nova S mogu biti učinkoviti samo ako su istinski zaštićeni od političkog pritiska i korporativnih manipulacija - rekao je Sadler.

Istovremeno, Sadler je iznio mišljenje da trenutni većinski vlasnik United Grupe, britanski investicioni fond BC Partners, nema loše namjere prema medijima. No, upozorio je da unutar same korporacije postoji ozbiljna kriza upravljanja, koju povezuje s čestim promjenama u rukovodstvu i unutrašnjim sukobima.

Također je negirao spekulacije da mu je ponuđeno mjesto generalnog direktora United Medije, čime je jasno stavio do znanja da nije dio trenutnih korporativnih prekompozicija.

Sadlerove izjave dolaze u trenutku kada se u regionu sve češće postavlja pitanje nezavisnosti medija, posebno onih koji posluju u okviru velikih međunarodnih korporacija.