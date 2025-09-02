Skandal trese giganta čije proizvode obožavaju u BiH: Otpušten direktor zbog ljubavne veze s podređenim

Kompanija Nestle otpustila je danas generalnog direktora Lorana Frejšea nakon istrage o neprijavljenoj romantičnoj vezi sa podređenom osobom, što se tretira kao prekršaj kodeksa poslovnog ponašanja te firme.

Multinacionalna kompanija sa sjedištem u Švicarskoj imenovala je Filipa Navratila za njegovog zamjenika, prenio je Guardian.

Nestle je saopštio da je Frejšeov odlazak nakon 40 godina u kompaniji uslijedio nakon istrage koju su nadgledali njen predsednik Pol Bulke i glavni nezavisni direktor Pablo Isla, uz podršku spoljnog savetnika, o vezi sa direktnim podređenim, što je predstavlja prekršaj kodeksa ponašanja kompanije.

"Ovo je bila neophodna odluka, jer su Nestleove vrijednosti i upravljanje čvrsti temelji kompanije. Zahvaljujem Loranu na godinama službe", rekao je Bulke.

Frejše je preuzeo ulogu generalnog direktora u septembru prošle godine nakon što je Nestle smijenio njegovog prethodnika Marka Šnajdera.

Bulke, za koga je švicarska kompanija u junu objavila da će se povući sa mjesta predsjednika sljedeće godine, rekao je da je Navratil "prepoznat po svom impresivnom dosadašnjem uspjehu u postizanju rezultata u izazovnim okruženjima".

Nestle posjeduje brendove robe široke potrošnje, uključujući čokoladu Kit Kat, sladoled Haagen Daz i kapsule za kafu Nespresso.