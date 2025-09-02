Video / Tramp se obratio iz Bijele kuće: "Pogrešna odluka konzervativnog suda značila bi razaranje za našu zemlju"

Tramp je najavio milijarde dolara investicija, rekavši da će doći do zapošljavanja 30.000 ljudi.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) obratio se večeras iz Bijele kuće javnosti, kojom prilikom je rekao da komanda svemirskih snaga SAD seli se u Hantsvil u Alabami.

Obraćanje iz Ovalnog kabineta dolazi nakon vikenda spekulacija o njegovom zdravstvenom stanju, kada se na društvenim mrežama satima širila vijest "TRUMP IS DEAD" (Tramp je mrtav) nakon što ga dva dana nije bilo u javnosti.

Ministar odbrane SASD Pit Hegset je govorio u Ovalnom kabinetu, tvrdeći da su SAD "daleko ispred svih u svemiru".

Ipak, bivši predsjednik SAD Džo Bajden (Joe Biden) objavio je 2023. godine da će komanda ostati bazirana u Koloradu.

Odluka o preseljenju Svemirskih snaga u Alabamu - potez koji je Tramp planirao još tokom prethodnog mandata - također su najavili lokalni zvaničnici prošle sedmice.

Komanda svemirskih snaga nalazi u Bazi Svemirskih snaga Piterson u Kolorado Springsu, Kolorado, Tramp je forsirao da se sjedište komande preseli u Hantsvil, Alabama.

NIJE BIO VIĐEN U JAVNOSTI

NIJE BIO VIĐEN U JAVNOSTI

Međutim, glasine o njegovom zdravlju razvile su se i ranije, prvenstveno zbog fotografija njegove ruke sa velikim modricama. U julu, modrice su objašnjene u pismu predsjedničkog ljekara Šona Barbabele kao "u skladu sa manjim iritacijama mekog tkiva izazvanim učestalim rukovanjem i upotrebom aspirina".

Mir u Ukrajini

Tramp je nagovijestio razvoj događaja u svojim nastojanjima da donese mir u Ukrajinu, ali je odbio dati bilo kakve detalje dok je odgovarao na pitanja medija u Bijeloj kući.

Upitan u Ovalnom kabinetu da li je razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Tramp je rekao: "Naučio sam stvari koje će biti veoma zanimljive. Mislim da ćete u narednih nekoliko dana saznati bilo kakve komentare, saznat ćete."

Tramp nije precizirao kakve bi posljedice, ako ih ima, bile ako do bilateralnog sastanka Putina i ukrajinskog predsjednika Zelenskog ne dođe.

- Vidjet ćemo šta će se desiti. Vidjet ćemo šta rade i šta se dešava. Ja to veoma pažljivo pratim - rekao je Tramp.

Tramp je 22. avgusta rekao da će znati šta treba da uradi za „dvije sedmice“. Taj rok se približava u petak.

Tramp će tražiti brzu akciju

Tramp će tražiti brzu akciju od Vrhovnog suda u vezi sa sudbinom svojih tarifa.

Rekao je da će se njegova administracija žaliti Vrhovnom sudu na odluku kojom su ukinute mnoge njegove sveobuhvatne tarife u srijedu.

- Ići ćemo na Vrhovni sud - mislimo sutra - rekao je Tramp dok je razgovarao s novinarima, tvrdeći da bi "pogrešna" odluka konzervativnog suda značila "razaranje za njihovu zemlju".

Federalni žalbeni sud u petak je ukinuo mnoge Trampove carine, rekavši da se nezakonito oslanjao na hitna ovlaštenja da uvede uvozne takse. Ali žalbeni sud je dozvolio da tarife ostanu na snazi ​​za sada.

Tramp je rekao da će njegova administracija nastojati da ubrza reviziju slučaja.

- Berzi trebaju tarife - rekao je Tramp.