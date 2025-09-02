Francuska izdala nalog za hapšenje svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada

Pravosudne vlasti Francuske izdale su nalog za hapšenje svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada (Bashar al-Assad), kao i još šestorice bivših visokih zvaničnika sirijskog režima.

Ovi nalozi povezani su s napadom iz 2012. godine, kada je u jednom bombardovanju grada pod kontrolom pobunjenika život izgubilo dvoje novinara, prenosi agencija AFP.

Među žrtvama su bila Amerikanka Mari Kolvin (Marie Colvin), tada 56-godišnja novinarka lista The Sunday Times, te francuski fotograf Remi Ošlik (Remi Ochlik), koji je imao 28 godina. Poginuli su 22. februara 2012. godine uslijed eksplozije koju francuske vlasti istražuju kao mogući zločin protiv čovječnosti.

Bašar al-Asad je sa vlasti uklonjen prošle godine, kada su opozicione snage u Siriji značajno napredovale ka Damasku. Kako se vladina vojska počela raspadati, njegova sudbina našla se u rukama Rusije, gdje je na kraju potražio utočište.

Prema dostupnim informacijama, ruske vlasti su uvjerile Asada da više nema izgleda za pobjedu nad pobunjeničkim frakcijama, uključujući i bivšu sirijsku podružnicu Al-Kaide – grupu HTS. Zauzvrat su mu ponudili siguran prolaz za napuštanje zemlje, pod uslovom da to učini odmah.

Operaciju evakuacije organizovali su ruski obavještajci. Asad je prebačen avionom sa ruske vojne baze u Siriji, a kako bi izbjegli njegovo praćenje, transponder aviona je tokom leta bio isključen.