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ODRŽAO KONFERENCIJU

Tramp prokomentarisao navode da je bolestan: "To je prilično ozbiljna tvrdnja"

Sumnje je dodatno potaknula izjava potpredsjednika Džej-Di Vansa, koji je u jednom intervjuu govorio o spremnosti da preuzme predsjedničke dužnosti

Tramp se obratio na konferenciji. AP

A. O.

2.9.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump), koji ima 79 godina, oglasio se nakon što su se tokom vikenda na internetu proširile glasine da je preminuo ili da se nalazi u teškom zdravstvenom stanju.

Na konferenciji za medije održanoj u utorak, Tramp je odgovorio na novinarsko pitanje u vezi s tim navodima, rekavši: „Zaista? Nisam to vidio.“ Dodao je kako je svjestan da se povremeno postavljaju pitanja o njegovom zdravlju jer primjećuje određene izvještaje, ali da nije znao da se šire teorije prema kojima je mrtav. 

- To je prilično ozbiljna tvrdnja - istaknuo je.

Priče su se počele širiti nakon što se Tramp nije pojavljivao u javnosti nekoliko dana tokom proteklog vikenda, što je izazvalo lavinu spekulacija na društvenim mrežama uz poruke poput "Tramp je mrtav" i "Gdje je Tramp?". Sumnje je dodatno potaknula izjava potpredsjednika Džej-Di Vansa (JD Vance), koji je u jednom intervjuu govorio o spremnosti da preuzme predsjedničke dužnosti u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Tramp se u javnosti ponovo pojavio 30. augusta, kada su ga kamere zabilježile prilikom odlaska iz Bijele kuće na golf teren u saveznoj državi Virdžiniji, čime su spekulacije o njegovoj smrti utišane. Ipak, rasprave o njegovom zdravlju nisu prestale.

Posebno interesovanje izazvala je modrica na njegovoj ruci, koja je primijećena više puta u proteklim mjesecima. Bijela kuća je ranije objasnila da se radi o posljedici čestog rukovanja, uz napomenu da Tramp koristi aspirin kao dio preventivne terapije za srce. 

Ljekar Bijele kuće Šon Barbarela (Sean Barbarella) izjavio je još u julu da je kod Trampa dijagnosticirana hronična venska insuficijencija – stanje koje je, kako je pojasnio, "uobičajeno i bezopasno kod starijih osoba".

Njegov sin Erik Tramp (Eric Trump) nazvao je ove glasine "bolesnim i izopačenim" napadima političkih oponenata, naglasivši da mu otac „nikada nije bio u boljoj formi“.

Prema izjavama iz Bijele kuće, Tramp, uprkos zdravstvenoj dijagnozi, i dalje uživa u „odličnom zdravstvenom stanju“.

# SAD
# DONALD TRUMP
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