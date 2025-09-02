Tramp: Pucali smo na brod koji je prevozio drogu, bio je iz Venecuele

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) večeras je održao konferenciju za medije i obratio se iz Ovalnog ureda.

Govorio je o brojnim temama, a između ostalog, osvrnuo se i na brod iz Venecuele.

Kako je izjavio, američka vojska je izvršila udar na brod koji je prevozio drogu iz Venecuele, ističući uspjeh administracije nakon što je rasporedila ratne brodove na Karibe u sklopu napora za zaustavljanje trgovine narkoticima.

- U posljednjih nekoliko minuta, doslovno smo pucali na brod, brod koji je prevozio drogu, puno droge u tom brodu. Ovo je došlo iz Venecuele - i to u vrlo velikoj mjeri. Mnogo toga dolazi iz Venecuele. Dakle, mi smo to uklonili, a to ćete vidjeti nakon što ovaj sastanak završi - najavio je.