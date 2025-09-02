Dočekan uz visoke počasti: Kim Jong-un sa 13-godišnjom kćerkom doputovao u oklopnom vozu u Kinu

Lider Sjeverne Koreje Kim Džong-un (Kim Jong-un) doputovao je u Peking oklopnim vozom, gdje će se sutra pridružiti kineskom predsjedniku Si Đinpingu (Xi Jinping) i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na velikoj vojnoj paradi, kojom će biti obilježena 80. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata.

Ovo će biti prvi put da Kim učestvuje na jednom ovako značajnom multilateralnom događaju, a ujedno i prvi zajednički susret između njega, Putina i Đinpinga na istom mjestu.

Prilikom dolaska u kinesku prijestolnicu, Kim je dočekan uz najviše državne počasti. U njegovoj pratnji nalazi se i njegova 13-godišnja kćerka Kim Ju Ae, za koju se sve češće spekuliše da bi mogla biti njegova nasljednica.