Dočekan uz visoke počasti: Kim Jong-un sa 13-godišnjom kćerkom doputovao u oklopnom vozu u Kinu

Lider Sjeverne Koreje Kim Džong-un (Kim Jong-un) doputovao je u Peking oklopnim vozom, gdje će se sutra pridružiti kineskom predsjedniku Si Đinpingu (Xi Jinping) i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na velikoj vojnoj paradi, kojom će biti obilježena 80. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata.
Ovo će biti prvi put da Kim učestvuje na jednom ovako značajnom multilateralnom događaju, a ujedno i prvi zajednički susret između njega, Putina i Đinpinga na istom mjestu.
Prilikom dolaska u kinesku prijestolnicu, Kim je dočekan uz najviše državne počasti. U njegovoj pratnji nalazi se i njegova 13-godišnja kćerka Kim Ju Ae, za koju se sve češće spekuliše da bi mogla biti njegova nasljednica.
Prema podacima južnokorejskih obavještajnih službi, za Kim Džong-una je pripremljen poseban protokol jednak onome koji važi za ruskog predsjednika. Postoji i mogućnost da tokom parade na trgu Tjenanmen (Tiananmen) stoji rame uz rame sa Sijem i Putinom.
Ovo je Kimova prva posjeta Kini od 2019. godine, a ukupno peta otkako je preuzeo vlast u Sjevernoj Koreji.
Posebnu pažnju, kao i mnogo puta ranije, privukao je i Kimov luksuzni i snažno oklopljeni voz, poznat kao "voz sunca". Ova tradicija putovanja željeznicom datira još od osnivača sjevernokorejske države, a njegov otac Kim Džong-il bio je poznat po tome što je zbog straha od letenja koristio specijalno opremljene vozove s desetinama vagona.
Vjeruje se da su širom Sjeverne Koreje izgračene i brojne posebne željezničke stanice isključivo za potrebe porodice Kim.