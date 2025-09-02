Erdoan: Niko neće uspjeti zaustaviti Siriju na njenom putu oporavka

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je da će svi oni koji pokušavaju omesti obnovu Sirije i spriječiti postizanje nacionalnog jedinstva platiti visoku cijenu.

Govoreći turskim novinarima tokom povratnog leta iz Kine, gdje je prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju, Erdoan je poručio kako određene strane ponovo nastoje izazvati haos u Siriji, te da Turska iz tog razloga nema namjeru napustiti ovu zemlju.

- Niko neće uspjeti zaustaviti Siriju na njenom putu oporavka. Ovaj put će izgubiti oni koji profitiraju od rata i oslanjaju se na haos - naglasio je turski lider.

On je također istakao da je Turska odlučna da doprinese uspostavljanju trajnog mira i prosperiteta u Siriji, napominjući da bi svi narodi unutar zemlje – Arapi, Kurdi, Turkmeni, Alaviti, suniti i kršćani – trebali imati koristi od jedinstva.

- Da budem potpuno jasan – ko god pokuša sabotirati ovaj proces, morat će snositi posljedice - poručio je Erdoan.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada je, prema izvještajima, proces integracije u Siriji zaustavljen, a sve češće se u međunarodnim krugovima spominje ideja federalizacije zemlje. Erdoan se ovom prilikom obratio i Kurdima, poručivši da ih Turska smatra braćom, te da niko ne može narušiti ili razdvojiti ono što je nazvao "vječnim bratstvom".

Izvještaj je objavio turski dnevni list Hurriyet.