Kina demonstrirala silu na vojnoj paradi: Predstavili niz novih oružja, Si poručio da su nezaustavljivi

Na velikoj vojnoj paradi u Pekingu, Kina je predstavila niz novih oružja, uključujući nuklearne balističke rakete, lasere i goleme podvodne dronove.

Predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) u govoru prije parade poručio je da je Kina "nezaustavljiva" i da je "nikada neće zastrašiti nasilnici".

Na tribinama su uz Sija sjedili šefovi 26 država, među kojima i ruski predsjednik Vladimir Putin te sjevernokorejski vođa Kim Jong Un. Bio je to njihov prvi susret utroje i kako navodi BBC, simbolički važan.

Si je pozvao Kineze da se prisjete pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu, poručivši da se "čovječanstvo uspinje i pada zajedno" te da Kina "nikada nije zastrašena nasilnicima". Nakon govora obišao je hiljade vojnika okupljenih na aveniji Čangan u središtu Pekinga.

Parada je, prema dopisnicima BBC-ja, otkrila i tragove mogućeg plana napada na demokratski otok Tajvan koji Kina polaže pravo nazivati svojim. Si je, ističu analitičari, jasno pokazao svoje ambicije i poruku da Peking ima sve potrebne kapacitete.

Među oružjima koja su prvi put prikazana našli su se novi nuklearni interkontinentalni balistički projektil, nova raketa na cestovnom nosaču za isporuku hipersoničnih nuklearnih glava, lasersko oružje i čak dronovi u obliku "robotskih pasa".

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nije bio na paradi, ali je na svojoj mreži Truth Social prozvao Sija, Putina i Kima da "urotnički djeluju" protiv SAD. Pritom se zapitao hoće li Si obilježiti "masovnu pomoć" koju je Amerika pružila Kini tokom Drugog svjetskog rata.