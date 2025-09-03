Američki milijarder tvrdi: Pod vladavinom Trampa izgleda kao da je 1930-a godina, sve je više podjela

Milijarder Rej Dalio (Ray),osnivač i dugogodišnji šef najvećeg svjetskog investicionog fonda Bridgewater Associates, govorio je za Finacial Times i upozorio da SAD pod predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) ulaze u politički i društveni ambijent nalik na 1930-e godine, kada su širom svijeta jačali autoritarni režimi.

Naveo je da sve dublji jaz između bogatih i siromašnih, pad povjerenja u institucije i podjele u društvu guraju Ameriku ka "ekstremnijim politikama".

- Ono što se danas dešava u Sjedinjenim Državama veoma podsjeća na period između 1930. i 1940. godine u svijetu - izjavio je Dalio.

Upletanje države

Kao primjer naveo je sve snažnije uplitanje države u privatni sektor, uključujući i Trampovu odluku da preuzme deset posto udjela u tehnološkom gigantu Intelu. Takve poteze opisao je kao "autokratsko liderstvo proisteklo iz želje da se preuzme kontrola nad finansijskom i ekonomskom situacijom".

Njegovi komentari rijetka su otvorena kritika Trampa iz finansijskih krugova, iako među investitorima na Wall Streetu vlada rastuća zabrinutost zbog poteza Bijele kuće.

- Većina ljudi u ovakvim okolnostima šuti jer se boji odmazde ako kritikuje vlast - dodao je.

Dalio je upozorio i na pokušaje političkog pritiska na Federalne rezerve, američku centralnu banku, nakon što je Tramp smijenio jednog od guvernera i nominovao svog bliskog saveznika u Upravni odbor. Slabljenje nezavisnosti Fed-a, kaže on, moglo bi "potkopati povjerenje u dolar i učiniti američki dug manje privlačnim za ulagače". Već sada, dodaje, međunarodni investitori okreću se zlatu umjesto američkim obveznicama.

Govoreći o američkom budžetu, Dalio je ocijenio da zemlja troši oko sedam hiljada milijardi dolara godišnje, dok prikuplja samo pet hiljada milijardi prihoda.

- Ta neravnoteža znači da će država morati izdavati ogromne količine novog duga u trenutku kada sve više investitora dovodi u pitanje njegovu vrijednost - upozorio je.

Ako tržište počne sumnjati u fiskalnu održivost SAD-a, Fed će, kaže Dalio, imati samo dva izlaza.

- Dozvoliti rast kamata i rizikovati krizu neotplate duga ili početi štampati novac i otkupljivati obveznice koje niko drugi neće. U oba slučaja dolar će biti oslabljen - objašnjava.

Opasnost od zaduživanja

Dalio je i ranije javno upozoravao na opasnosti od prevelikog zaduživanja. Američku ekonomiju ovoga puta uporedio je s organizmom čiji je krvotok začepljen, jer otplate duga istiskuju sve ostale rashode.

Govoreći o širem trendu, dodao je da rastuće društvene i ekonomske nejednakosti jačaju populizam i s desnice i s ljevice, produbljujući nepomirljive podjele.

- Kada demokratije više ne mogu rješavati sukobe, ljudi sve češće traže autoritarnog lidera koji će preuzeti kontrolu i stvari učiniti funkcionalnim za njih - zaključio je Dalio.