Stanje na putevima u BiH: Savjetuje se opreznija vožnja

Zbog slabije kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, vozače se savjetuje da voze opreznije i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na putevima. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom. Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada su kratkotrajna. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).