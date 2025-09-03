Lansiran novi izraelski špijunski satelit, rat s Iranom ubrzao proces

Izrael tvrdi da je ovaj satelit najnapredniji u generaciji, ali njegove sposobnosti ipak drže kao najstrožu tajnu.

Najnoviji osmatračko-špijunski satelit Ofek-19 sinoć je lansirala Izraelska svemirska agencija, a koje je zabilježeno velikim brojem snimaka iz skoro cijele zemlje.

Špijunski sateliti iz generacije Ofeq razvijaju se od kraja 80-ih godina kao tehnološki iskorak Izraela za nadzor regije u realnom vremenu.

Ovi sateliti koriste se za skeniranje i nadgledanje terena u realnom vremenu uz veliku preciznost, koja prema izraelskim izvorima znači snimke visine ispod 10 centimetara od zemlje.

Posljednje lansiranje satelita iz Ofeq generacije bilo je u martu 2023. godine kada je lansiran satelit Ofeq-13, a prema nekim navodima lansiranje najnovijeg satelita Ofeq-19 ubrzano je nakon 12-dnevnog rata sa Iranom.

Razvoj i lansiranje u orbitu špijunskih satelita za Izrael omogućava nivo obavještajne svjesnosti kakvu nemaju druge države u regiji, zbog čega Izraelska svemirska agencija ima ogromne financijske mogućnosti razvoja svojih sposobnosti.