Objavljeno više od 33.000 stranica dokumenata istrage protiv Džefrija Epstajna: Uključeni i snimci

Više od 33.000 stranica istrage protiv Džefrija Epstajna (Jeffrey Epstein) objavio je Odbor za nadzor Zastupničkog doma američkog Kongresa.

U arhivi se nalaze dnevnici letova, snimke nadzornih kamera iz zatvora, sudski spisi, audiozapisi i e-mailovi. I republikanci i demokrati ističu da u dokumentima gotovo da i nema novih informacija, a nije jasno zadržava li ministarstvo pravosuđa i dalje dio spisa.

Raste pritisak

Pritisak da se istraga dodatno otvori raste i među pristašama predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump), posebno nakon što je ministarstvo pravosuđa u julu saopćilo da ne postoji nikakav "inkriminirajući" popis Epstajnovih klijenata.

Predsjednik Odbora za nadzor, republikanac Džejms Komer (James Comer) iz Kentuckyja, naredio je da dokumenti budu javno dostupni. Odbor ih je dobio nakon što je prošlog mjeseca ministarstvu pravosuđa uputio pravni nalog.

- No koliko ja vidim, u dokumentima nema ničeg novog - rekao je Komer za NBC News.

Među objavljenim materijalima nalaze se i snimke iz zatvora u kojem je Epstajn umro u noći s 9. na 10. avgusta 2019. Riječ je o 13 sati i 41 sekundi videa – dva sata više nego što je ranije objavilo ministarstvo pravosuđa. No, snimke i dalje ne uključuju tzv. "nestalu minutu" – skok u vremenskom kodu između 23 i 24 sata – izvijestio je CBS.

Bivša državna advokatica Pam Bondi ranije je tvrdila da se radilo o rutinskom resetiranju sistema kamera, no taj je detalj potaknuo teorije zavjere o službenim nalazima da je Epstajn počinio samoubojstvo.

Većina detalja poznata od ranije

Epstajn, osuđeni pedofil i financijer povezan s brojnim moćnim ljudima, bio je u društvu Donalda Trampa, bivšeg predsjednika Bila Klintona (Billa Clintona) i britanskog princa Endrua (Andrew).

Objavljeni dokumenti uključuju i snimke iz 2006. u kojima navodne žrtve, s prikrivenim licima i izmijenjenim glasovima, govore o seksualnom zlostavljanju kojem su bile izložene dok su bile unajmljene za masaže. Dostupni su i policijski videozapisi pretrage Epstajnove kuće u Palm Beachu, a dio dokumenata star je više od 20 godina, kada je policija u Floridi otvorila prvu istragu.

Demokrat Robert Garcia, najviše rangirani član demokrata u Odboru, izjavio je da 97 posto dokumenata već od ranije postoji u javnosti:

- Nema nikakvog spomena klijentskih lista niti ičega što bi doprinijelo transparentnosti ili pravdi za žrtve - kazao je.

Demokratska kongresnica Summer Lee dodala je da je "jedino novo" među dokumentima zapisnik američke carine o Epstajnovim putovanjima na njegov privatni otok na Djevičanskim otocima.