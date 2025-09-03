Tramp poslao poruku čelniku Kine: "Prenesite moje pozdrave Putinu i Jong Unu dok urotnički djelujete protiv SAD"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) oglasio se na svojoj mreži Truth Social za vrijeme parade u Pekingu u kojoj je prozvao kineskog predsjednika Sija Đinpinga (Xi Jinping), ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođu Kim Jong Una, koji su na paradi bili zajedno.

- Veliko je pitanje hoće li predsjednik Kine Si spomenuti golemu količinu podrške i 'krvi' koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle osigurati SLOBODU od vrlo neprijateljskog stranog osvajača. Mnogi Amerikanci su poginuli u kineskoj potrazi za Pobjedom i Slavom. Nadam se da će biti dostojno počašćeni i zapamćeni zbog svoje hrabrosti i žrtve - napisao je Tramp.

- Neka predsjednik Si i divni ljudi Kine imaju sjajan i trajan dan slavlja. Prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong Unu dok urotnički djelujete protiv Sjedinjenih Američkih Država - dodao je.

Trampov istup stigao je u trenutku kada je Si Đinping pred 26 svjetskih čelnika, uključujući Putina i Kima, govorio o "nezaustavljivoj" Kini koja se "nikada ne da zastrašiti nasilnicima".

Parada je iskorištena i za prikaz nove generacije oružja, među kojima su nuklearni projektili, laserski sistemi i pomorski dronovi.