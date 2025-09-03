Objavljen snimak američkog udara na brod koji je prevozio drogu iz Venecuele, ubijeno 11 ljudi

Tramp je u objavi na društvenim mrežama naveo da se napad dogodio u južnom Karipskom moru, u međunarodnim vodama, te da je plovilo prevozilo narkotike namijenjene američkom tržištu. Objavu je pratio snimkom iz zraka na kojoj se vidi motorni čamac kako velikom brzinom plovi valovitim morem prije nego što se zapali.

Tom prilikom objavio je da su američke snage izvele udar na brod koji je prevozio drogu iz Venecuele prema SAD, pri čemu je ubijeno 11 pripadnika bande Tren de Aragua.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) sinoć je održao konferenciju za medije i obratio se iz Ovalnog ureda.

Upozorenje svima

- Na moj nalog, američke vojne snage su izvele napad na identificirane narkoteroriste iz Trena de Aragua na području nadležnosti SOUTHCOM-a. Rezultat je 11 ubijenih terorista. Nijedan američki vojnik nije stradao. Neka ovo bude upozorenje svima koji razmišljaju o slanju droge u SAD. Pazite se! - napisao je Tramp.

Novinarima u Ovalnom uredu rekao je da je američka vojska "potopila brod s drogom u blizini Venecuele".

- Bilo je puno droge na tom brodu - dodao je, napomenuvši da ga je o operaciji izvijestio načelnik Združenog stožera, general Dan Caine.

Venecuelski ministar komunikacija Fredi Nanjez (Freddy Ñáñez) tvrdi, bez dokaza, da je video koji je Tramp objavio generiran umjetnom inteligencijom.

Pojačan pritisak

Trampova administracija od januara pojačava vojni i politički pritisak na režim Nikolasa Madura (Nicolás). Vašington je raspisao nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja zbog optužbi za krijumčarenje droge.

SAD je također proglasio nekoliko kriminalnih skupina u Latinskoj Americi terorističkim organizacijama, među njima i Tren de Aragua te "Kartel Sunca", za koji američke vlasti tvrde da ga predvodi sam Maduro s visokim dužnosnicima vojske i obavještajnih službi.

Posljednja dva mjeseca američka vojska dodatno je pojačala prisutnost u južnom Karipskom moru raspoređivanjem ratnih brodova i hiljadama marinaca i mornara.

Venecuela oštro reagira na te poteze. Maduro je u ponedjeljak zaprijetio da će proglasiti "republiku u oružju" ako SAD napadne, nazvavši američke vojne rasporede "najvećom prijetnjom na našem kontinentu u posljednjih 100 godina".