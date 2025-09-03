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ISPLOVILA FLOTILA

Italijanski lučki radnik upozorio Izrael: "Ako izgubimo kontakt s brodovima, neće vam više stići ni ekser"

Iz ove regije svake godine odlazi 13 do 14.000 kontejnera za Izrael, kazao je

Održao govor. X

Dž. R.

3.9.2025

Iz Đenove je u nedjelju isplovila nova flotila za Gazu, a jedan od lučkih radnika poslao je upozorenje vlastima Izraela.

Kazao je da će, ako se prekine komunikacija s flotilom, lučki radnici odmah blokirati sve pošiljke za Izrael, bez obzira na sadržaj.

Brodovi će se pridružiti ekspediciji Global Sumud Flotilla, koja je u nedjelju krenula iz Barcelone u nastojanju da dostavi humanitarnu pomoć kroz izraelsku blokadu.

- Otprilike sredinom septembra, ovi će brodovi stići blizu obale Gaze. Ako izgubimo kontakt s našim brodovima, s našim drugovima, čak i na samo 20 minuta, zatvorit ćemo cijelu Evropu. Iz ove regije svake godine odlazi 13 do 14.000 kontejnera za Izrael, niti jedan ekser više neće otići - rekao je lučki radnik, čija je snimka široko kružila internetom i italijanskim medijima, ali čiji identitet nije otkriven.

Globalna flotila Sumud četvrti je i najveći pomorski izazov izraelskoj blokadi ove godine, s 20 brodova i preko 300 članova posade, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg i irskog glumca Lijama Kaningama (Liam ​​Cunningham), koji polaze iz Barcelone.

Misija dolazi u trenutku kada se Gaza suočava s produbljivanjem humanitarne katastrofe, a agencije UN-a upozoravaju na glad širom regije.

U Đenovi je u akciji prikupljanja hrane prikupljeno više od 300 tona humanitarne pomoći. U subotu se preko 40.000 ljudi, uključujući gradonačelnicu grada Silviju Salis, pridružilo bakljadama ulicama u znak podrške misiji.

- Svaki dan sam ponosna što sam gradonačelnica ovog grada, ali večeras, ako je moguće, još sam ponosniji - rekla je Salis.

# IZRAEL
# GAZA
# ITALIJA
# FLOTILA BRODOVA
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