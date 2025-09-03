Italijanski lučki radnik upozorio Izrael: "Ako izgubimo kontakt s brodovima, neće vam više stići ni ekser"

Iz Đenove je u nedjelju isplovila nova flotila za Gazu, a jedan od lučkih radnika poslao je upozorenje vlastima Izraela.
Kazao je da će, ako se prekine komunikacija s flotilom, lučki radnici odmah blokirati sve pošiljke za Izrael, bez obzira na sadržaj.
Brodovi će se pridružiti ekspediciji Global Sumud Flotilla, koja je u nedjelju krenula iz Barcelone u nastojanju da dostavi humanitarnu pomoć kroz izraelsku blokadu.
- Otprilike sredinom septembra, ovi će brodovi stići blizu obale Gaze. Ako izgubimo kontakt s našim brodovima, s našim drugovima, čak i na samo 20 minuta, zatvorit ćemo cijelu Evropu. Iz ove regije svake godine odlazi 13 do 14.000 kontejnera za Izrael, niti jedan ekser više neće otići - rekao je lučki radnik, čija je snimka široko kružila internetom i italijanskim medijima, ali čiji identitet nije otkriven.
Globalna flotila Sumud četvrti je i najveći pomorski izazov izraelskoj blokadi ove godine, s 20 brodova i preko 300 članova posade, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg i irskog glumca Lijama Kaningama (Liam Cunningham), koji polaze iz Barcelone.
Misija dolazi u trenutku kada se Gaza suočava s produbljivanjem humanitarne katastrofe, a agencije UN-a upozoravaju na glad širom regije.
U Đenovi je u akciji prikupljanja hrane prikupljeno više od 300 tona humanitarne pomoći. U subotu se preko 40.000 ljudi, uključujući gradonačelnicu grada Silviju Salis, pridružilo bakljadama ulicama u znak podrške misiji.
- Svaki dan sam ponosna što sam gradonačelnica ovog grada, ali večeras, ako je moguće, još sam ponosniji - rekla je Salis.