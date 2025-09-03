Italijanski lučki radnik upozorio Izrael: "Ako izgubimo kontakt s brodovima, neće vam više stići ni ekser"

Iz Đenove je u nedjelju isplovila nova flotila za Gazu, a jedan od lučkih radnika poslao je upozorenje vlastima Izraela.

Kazao je da će, ako se prekine komunikacija s flotilom, lučki radnici odmah blokirati sve pošiljke za Izrael, bez obzira na sadržaj.

Brodovi će se pridružiti ekspediciji Global Sumud Flotilla, koja je u nedjelju krenula iz Barcelone u nastojanju da dostavi humanitarnu pomoć kroz izraelsku blokadu.