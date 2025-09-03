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JOŠ UVIJEK TRAJE

Ukrajina pretrpila masovni napad: Rusija ih gađala sa 24 rakete i 502 drona

Ukupno 16 krstarećih raketa ispaljeno je iz Crnog mora, a osam krstarećih raketa Kh-101 lansirano je iz Saratovske oblasti i Krasnodarskog kraja

Pogođeno više ciljeva. Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine

Dž. R.

3.9.2025

Ukrajina je tokom noći pretrpila masovni napad kada ih je Rusija gađala sa 24 rakete zemlja-zrak i zemlja-zemlja i 502 drona.

U izvještaju se navodi da su do 9:00 sati snage protivvazdušne odbrane uništile ili ometale 451 zračni cilj.

Zabilježen je pogodak tri rakete i 69 dronova na 14 lokacija.

Ratno zrakoplovstvo je naglasilo da ruski napad još uvijek traje jer se nekoliko dronova još uvijek nalazi u ukrajinskom zračnom prostoru.

Ukupno 16 krstarećih raketa ispaljeno je iz Crnog mora, a osam krstarećih raketa Kh-101 lansirano je iz Saratovske oblasti i Krasnodarskog kraja u Rusiji.

- Zračni napad je odbijen avionima, protivavionskim raketnim jedinicama, jedinicama za elektronsko ratovanje, jedinicama bespilotnih sistema i mobilnim vatrenim grupama ukrajinskih odbrambenih snaga - zaključile su Ratne snage Ukrajine.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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