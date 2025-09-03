Američki marinci izvode vojne vježbe u Portoriku: Prijetnja od Trampove invazije Venecuele sve stvarnija

Već nekoliko dana snage Marinskog korpusa američke vojske iz sastava 22. ekspedicijske jedinice izvode vojne vježbe iskrcavanja u Portoriku.
Taj čin se shvatio kao prijetnja invazijom Donalda Trampa (Trump) i poruka venecuelanskom predsjedniku Nikolasu Maduru.
Zajedno sa nekoliko ratnih brodova američke mornarice koji su raspoređeni u Karipskom moru kao preventivna mjera u Portoriku stacionirane su snage Marinskog korpusa.
U Portoriku američki marinci iz sastava 22. ekspedicijske jedinice izvode vježbe pomorskog desanta što je njihova osnovna namjena u ratnim operacijama.
- Izazovan teren i tropska klima Portorika pružaju idealno okruženje za 22. marinsku ekspedicijsku jedinicu da provodi realističnu amfibijsku obuku i usavršava specijalizirane vještine - navodi se u saopštenju Marinskog korpusa.
Ova jedinica marinaca djeluje s amfibijskim jurišnim brodom USS Iwo Jima, zajedno s amfibijskim transportnim brodovima USS San Antonio i USS Fort Lauderdale.
Kao odgovor na američko vojno prisustvo, Venecuela je mobilizirala snage duž svoje obale. Predsjednik Nikolas Maduro (Nicolás), za čije hapšenje su SAD ponudile nagradu od 50 miliona dolara, rekao je da je zemlja u maksimalnoj spremnosti za odbranu od onoga što je nazvao "krvavom prijetnjom".