Američki marinci izvode vojne vježbe u Portoriku: Prijetnja od Trampove invazije Venecuele sve stvarnija

Već nekoliko dana snage Marinskog korpusa američke vojske iz sastava 22. ekspedicijske jedinice izvode vojne vježbe iskrcavanja u Portoriku.

Taj čin se shvatio kao prijetnja invazijom Donalda Trampa (Trump) i poruka venecuelanskom predsjedniku Nikolasu Maduru.

Zajedno sa nekoliko ratnih brodova američke mornarice koji su raspoređeni u Karipskom moru kao preventivna mjera u Portoriku stacionirane su snage Marinskog korpusa.

U Portoriku američki marinci iz sastava 22. ekspedicijske jedinice izvode vježbe pomorskog desanta što je njihova osnovna namjena u ratnim operacijama.