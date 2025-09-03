Tramp ismijavao Fon der Lajen: "Avion ostao bez GPS-a? Barem nije koristila mobitel, to je nekad dobro"

Tramp je na svoj način prokomentarisao događaj: "Pa, imala je zanimljiv događaj. Ona je izvanredna žena", izjavio je, dodajući da niko ne zna zašto je GPS na avionu prestao raditi.

Američki predsjednik Donald Tramp komentarisao je incident u kojem je avion predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen bio prisiljen sletjeti u Bugarsku nakon navodnog ruskog ometanja GPS signala, piše RBC-Ukrajina.

- Ali oduzeli su joj mogućnost korištenja telefona. Ponekad je to dobra stvar - rekao je Tramp i dodao da bi, da se to njemu dogodilo, bio sretan.

Avion Ursule fon der Lajen morao je prinudno sletjeti u Bugarsku 1. septembra, a razlog je, prema navodima, bilo rusko ometanje signala koje je poremetilo GPS sistem, pa je pilot bio primoran koristiti papirne karte.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je optužbe i istakao da Rusija nije imala veze s incidentom.

- Let na kojem je bila Ursula von der Leyen odašiljao je signal dobre kvalitete od polijetanja do slijetanja - objavio je u međuvremenu FlightRadar.